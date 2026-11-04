Las de hoy | 4 de noviembre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 4 de noviembre de 2026

El Universal: Leva del narco nutre guerra Chapos-May os

Jóvenes de Durango, Jalisco, Sonora y Chihuahua son atraídos con falsas ofertas de empleo, entrenados en campamentos y enviados al frente de batalla en Sinaloa. El reclutamiento forzado coincide con el alza en desapariciones en Sinaloa a partir de septiembre de 2024, cuando estalló el conflicto entre Chapitos y La Mayiza.

Reforma : Acaba era del rey Trump

Castigan estadounidenses a republicanos con derrota histórica.

: Acaba era del rey Trump Castigan estadounidenses a republicanos con derrota histórica. Milenio : EU sanciona a Trump y pinta de azul la frontera con México

“Yo no estaba en la boleta, de lo contrario hubiéramos tenido una victoria abrumadora”, dice el presidente, que ofrece “colaboración” y reprende a Abbott; Cámara y Senado, demócratas.

: EU sanciona a Trump y pinta de azul la frontera con México “Yo no estaba en la boleta, de lo contrario hubiéramos tenido una victoria abrumadora”, dice el presidente, que ofrece “colaboración” y reprende a Abbott; Cámara y Senado, demócratas. La Jornada : Se resquebraja el imperio

Ganan demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes.

: Se resquebraja el imperio Ganan demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. Excélsior : INE denunciará ante la FGR red de corrupción

Facilitarán revisión de la auditoría.

: INE denunciará ante la FGR red de corrupción Facilitarán revisión de la auditoría. El Financiero : Pierde Trump cámaras

Avanzan demócratas en la disputa por las 36 gubernaturas; triunfo histórico en Texas.

: Pierde Trump cámaras Avanzan demócratas en la disputa por las 36 gubernaturas; triunfo histórico en Texas. El Economista: Los demócratas tienen su Liberation Day

Arrasan a republicanos en las elecciones intermedias.

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