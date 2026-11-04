Las de hoy | 4 de noviembre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 4 de noviembre de 2026
El Universal: Leva del narco nutre guerra Chapos-May os
Jóvenes de Durango, Jalisco, Sonora y Chihuahua son atraídos con falsas ofertas de empleo, entrenados en campamentos y enviados al frente de batalla en Sinaloa. El reclutamiento forzado coincide con el alza en desapariciones en Sinaloa a partir de septiembre de 2024, cuando estalló el conflicto entre Chapitos y La Mayiza.
- Reforma: Acaba era del rey Trump
Castigan estadounidenses a republicanos con derrota histórica.
- Milenio: EU sanciona a Trump y pinta de azul la frontera con México
“Yo no estaba en la boleta, de lo contrario hubiéramos tenido una victoria abrumadora”, dice el presidente, que ofrece “colaboración” y reprende a Abbott; Cámara y Senado, demócratas.
- La Jornada: Se resquebraja el imperio
Ganan demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes.
- Excélsior: INE denunciará ante la FGR red de corrupción
Facilitarán revisión de la auditoría.
- El Financiero: Pierde Trump cámaras
Avanzan demócratas en la disputa por las 36 gubernaturas; triunfo histórico en Texas.
- El Economista: Los demócratas tienen su Liberation Day
Arrasan a republicanos en las elecciones intermedias.
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