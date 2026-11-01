Jesuítas dedican altar de muertos a madres buscadoras y sacerdotes asesinados

Foto: AFP

Los jesuítas dedicaron su tradicional altar de muertos de la Curia Provincial de la Compañía de Jesús en memoria de las madres buscadoras y sacerdotes asesinados entre 2021 y 2026.

Bajo el nombre de “Altar de la Esperanza”, fue elaborado por jesuitas y personal de la Curia. Incluye las fotografías de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en la sierra Tarahumara en junio del 2022.

“Sus fotografías, junto con las de las madres buscadoras y los demás sacerdotes, hacen presente la memoria de quienes fueron víctimas de la violencia”, indicaron en un comunicado.

Este año, el tradicional altar de muertos de la Curia Provincial de la Compañía de Jesús en México está dedicado principalmente a la memoria de madres buscadoras sacerdotes asesinados entre 2021 y 2026. Bajo el nombre “Altar de la Esperanza”, la ofrenda invita a recordar sus… pic.twitter.com/lflW0yGUoI — Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) October 31, 2026

En una homilía del 30 de octubre, el padre Arturo retomó el evangelio de Mateo 15, 21-28, donde se narra que una mujer cananea pide a Jesús la sanación de su hija.

Con ello, reconoció la insistencia y fuerza de las madres buscadoras, quienes “no se quedan calladas” y siguen buscando cualquier indicio de sus hijos o hijas.

“Una madre no debería rascar la tierra para encontrar a sus hijos. Y mucho menos que la maten por buscar a sus hijos”, expresó.

Destacó que una búsqueda tiene el sentido de dignificar la vida de quienes han desaparecido y evitar que permanezcan en el olvido.

“Todo mundo tiene derecho a que se le rece, que se le llore, que se le pongan flores, a que se le prenda una veladora”.

La iglesia ante las desapariciones en México

Actualmente, la iglesia mexicana apoya a madres buscadoras como medida de oponerse a la violencia en el país.

En octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano entregó al Papa León XIV un libro con más de 200 páginas que reúne testimonios de familiares víctimas de las desapariciones en México.

““En sus páginas, el Papa encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar”, destacó el Episcopado.

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