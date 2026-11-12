Trump amenaza otra vez a México con aranceles: ¿cuántas veces ha cumplido y qué necesita para aplicarlos?

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a México con duplicar los aranceles a sus productos si el Gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene una caravana migrante que avanza hacia territorio estadounidense.

No es la primera vez que utiliza los impuestos comerciales para presionar a México. En 2019 anunció aranceles que nunca aplicó, mientras que en 2025 sí consiguió poner en marcha gravámenes de 25% a productos mexicanos, aunque con algunas excepciones.

Ahora, su nueva amenaza llega después de que la Suprema Corte de Estados Unidos limitara sus facultades para imponer este tipo de medidas.

¿Cuántas veces ha cumplido Trump?

Las amenazas arancelarias de Donald Trump contra México han marcado distintos momentos de la relación comercial entre ambos países. Desde el anuncio de gravámenes en 2019 hasta las recientes advertencias de 2026, no todas las medidas han llegado a concretarse.

De todas las amenazas, solo una llegó a aplicarse: imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, como medida de presión para que México frenara el tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos.

De las amenazas arancelarias de Trump, una de ellas no logró concretarse y la más reciente aún está por confirmarse:

–2019: Trump anunció la imposición de un arancel general del 5% a los productos mexicanos a partir de junio, con incrementos graduales hasta alcanzar el 25%, si México no frenaba la migración irregular. Sin embargo, suspendió la medida tras alcanzar un acuerdo migratorio con el Gobierno mexicano.

2025: Trump impuso aranceles de 25% por temas de migración y tráfico de fentanilo, los cuales comenzaron a cobrarse pero con excepciones.

– 2026: Amenaza con duplicar los aranceles a los productos mexicanos si el Gobierno no detiene la caravana migrante que avanza hacia Estados Unidos. Hasta ahora, el anuncio no confirma la entrada en vigor de nuevos gravámenes, pues su aplicación requiere una disposición oficial que establezca los términos y la fecha de inicio.

¿Qué necesita Trump para imponer nuevos aranceles?

El escenario legal cambió el 20 de febrero de 2026, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles.

Esto significa que Trump ya no puede utilizar esa ley como fundamento para establecer nuevos gravámenes. Sin embargo, todavía tiene otras opciones legales:

Sección 232: permite imponer restricciones comerciales por motivos de seguridad nacional.

permite imponer restricciones comerciales por motivos de seguridad nacional. Sección 301: contempla aranceles para responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas desleales.

contempla aranceles para responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas desleales. Sección 122: permite establecer recargos temporales de hasta 15% durante un máximo de 150 días, bajo determinadas condiciones.

Estas disposiciones tienen requisitos y límites propios. Por ello, Trump no necesariamente necesita una nueva aprobación del Congreso para imponer aranceles, pero sí debe justificar legalmente la medida y seguir el procedimiento correspondiente.

¿Qué tendría que pasar para que se dupliquen los aranceles?

Una decisión oficial: La amenaza publicada en redes tendría que convertirse en una medida formal del Gobierno de Estados Unidos. Un sustento legal: La Casa Blanca tendría que justificar el incremento con base en una facultad jurídica y cumplir los procedimientos correspondientes. Definir qué productos serían afectados: Aclarar si el aumento aplicaría a todos los aranceles o solo a determinados productos, así como su impacto en las mercancías protegidas por el T-MEC. Establecer cómo se aplicaría: Fijar una fecha de entrada en vigor y emitir instrucciones a las autoridades aduaneras estadounidenses para cobrar las nuevas tarifas.

Por ahora, Trump ha lanzado una nueva advertencia comercial, pero no ha confirmado la entrada en vigor de los aranceles. Para cumplirla, su Gobierno tendrá que encontrar una vía legal que le permita aplicar el incremento.

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