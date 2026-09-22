Transparencia Mexicana plantea fortalecer a la UIF ante la corrupción

Proponen fortalecer la UIF contra la corrupción.. Foto: Cuartoscuro.

A días de que el Gobierno Federal anunciara un paquete de reformas en materia anticorrupción, Transparencia Mexicana recomendó fortalecer las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar casos de corrupción y su posible vínculo con redes de macrocriminalidad.

La organización señaló que las unidades de inteligencia financiera no se limitan a la facultad de bloquear cuentas, sino que pueden contribuir a identificar movimientos financieros relacionados con estructuras criminales y casos de corrupción.

Transparencia Mexicana analiza a 20 unidades de inteligencia financiera

En conjunto con Transparencia Internacional, dentro del proyecto de Anticorrupción para la Reducción de las Desigualdades (#AC4ALL), Transparencia Mexicana comisionó un estudio sobre el funcionamiento de 20 unidades de inteligencia financiera para identificar experiencias internacionales y prácticas aplicables en distintos contextos.

El informe será entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso de México, con el objetivo de aportar elementos para fortalecer las capacidades institucionales en materia de investigación financiera y combate a la corrupción.

El análisis incluyó unidades de inteligencia financiera de:

Brasil

Canadá

Chile

China

Colombia

Chipre

Francia

Alemania

Indonesia

Irlanda

Italia

México

Países Bajos

Nigeria

Panamá

Singapur

Sudáfrica

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido

Estados Unidos

La selección consideró factores como el peso de los países en los flujos financieros internacionales, su importancia como centros financieros o corporativos y su representación geográfica.

Francia, Chile y Nigeria destacan en el estudio

El informe identifica experiencias de Francia, Chile y Nigeria, donde el trabajo de las unidades de inteligencia financiera derivó en investigaciones relacionadas con redes criminales y casos que llegaron a condenas o recuperación de recursos.

En Francia, el uso de información financiera contribuyó a desactivar una red relacionada con patrocinios deportivos que presuntamente buscaba comprar a alcaldes. En Chile, las autoridades obtuvieron 116 condenas entre 2019 y 2022 en investigaciones vinculadas con el análisis financiero.

Mientras que en Nigeria, las acciones de inteligencia financiera permitieron recuperar alrededor de 50 millones de dólares relacionados con una red internacional de fraude. Estos casos forman parte de las experiencias internacionales revisadas por Transparencia Mexicana para identificar mecanismos que puedan contribuir al fortalecimiento de las instituciones encargadas del análisis de operaciones financieras.

México no cuenta con un registro público de beneficiarios finales

Uno de los puntos señalados por Transparencia Mexicana corresponde a la identificación de los beneficiarios finales de las empresas, es decir, las personas que son sus verdaderos propietarios o que ejercen el control sobre ellas.

La organización indicó que, después de una década de anuncios sobre acciones para lograr la identificación plena de estos beneficiarios, México todavía no cuenta con un registro público y abierto que permita conocer esta información.

“Los diagnósticos están hechos, las facultades y competencias descritas, pero por alguna razón, que resulta inexplicable, México no ha avanzado en este tema”, señaló Transparencia Mexicana.

La identificación de los beneficiarios finales es uno de los mecanismos utilizados internacionalmente para conocer quién se encuentra detrás de determinadas estructuras corporativas y facilitar el seguimiento de operaciones financieras relacionadas con posibles actos de corrupción.

Eduardo Bohórquez pide fortalecer controles sobre la UIF

Además del fortalecimiento de sus capacidades, Transparencia Mexicana planteó la necesidad de establecer mayores controles democráticos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que la UIF requiere mayores capacidades para cumplir con sus funciones, pero también controles que permitan garantizar el uso adecuado de sus atribuciones.

“La UIF necesita fortalecer sus capacidades, de eso no hay duda, pero también hay que dotarla de mejores controles democráticos”, afirmó.

Bohórquez hizo referencia a antecedentes en los que, según señaló, la UIF fue utilizada con sesgo político-electoral, por lo que consideró necesario acompañar el fortalecimiento institucional con mecanismos de control.

La propuesta de Transparencia Mexicana se presenta mientras el Gobierno Federal prepara un paquete de reformas anticorrupción, cuyo contenido todavía no ha sido dado a conocer de manera completa.

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