Liberan a 6 de 39 manifestantes detenidos en marcha por el agua en Guadalajara

Detenidos en marcha por agua. Foto: Cuartoscuro

Seis personas, cinco mujeres y un hombre, fueron liberadas entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, luego de ser detenidas durante la protesta por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada frente a Casa Jalisco. La Fiscalía del Estado confirmó que otras cuatro mujeres también serán liberadas.

Las detenciones ocurrieron durante la manifestación del domingo, en la que participaron personas que reclamaban por las condiciones del agua en la zona metropolitana. En total, 39 personas fueron detenidas, de las cuales 22 son hombres y 17 mujeres.

Las autoridades identificaron a las seis personas que recuperaron su libertad como Verónica Nayeli “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N”, Alejandra “N” e Iván “N”

Liberan a detenidos en protesta por el agua en Guadalajara

El agente del Ministerio Público determinó la liberación con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite continuar con la investigación sin mantener detenidas a las personas bajo los supuestos que establece la ley.

Los agentes pusieron a disposición de las autoridades a las 39 personas por su probable responsabilidad en los delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. El Ministerio Público continuará las investigaciones con los involucrados en libertad.

Detenidos denuncian golpes y falta de atención médica

Detenidos en marcha por agua. Foto: Uno TV

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía, algunas de las personas liberadas afirmaron que su participación en la protesta buscaba evitar enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad.

Una de las mujeres aseguró que formaba parte del llamado bloque negro y que, según su versión, intentaba impedir una confrontación cuando los policías la llevaron hacia el interior del operativo. También afirmó que presentaba contusiones.

Asimismo, las personas liberadas denunciaron que otros detenidos tenían lesiones que requerían atención médica. Según sus testimonios, algunos hombres presentaban heridas en el rostro y lesiones en la cabeza. También acusaron presuntos maltratos, amenazas y falta de atención médica oportuna dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

Fiscalía anuncia otras cuatro liberaciones

La Fiscalía de Jalisco informó que liberarán a otras cuatro mujeres bajo los mismos términos. Se trata de Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N”.

Con estas liberaciones, las autoridades podrán continuar con la integración de las carpetas de investigación sin mantener detenidas a estas personas. Mientras, siguen las indagatorias relacionadas con los hechos ocurridos durante la manifestación frente a Casa Jalisco.

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