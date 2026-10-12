¡No frenan! Lluvias se prevén en los 32 estados para este lunes

Lluvias siguen en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 12 de octubre, los 32 estados de la República Mexicana continuarán con lluvias, las cuales alcanzarán puntuales extraordinarias en las costas de Jalisco.

Pese a que el huracán Simon disminuyó a categoría 3 y modificó su trayectoria, los efectos continuarán sobre el Pacífico. Asimismo, el ciclón Rachel, el frente frío 2 de la temporada, así como una nueva onda tropical, completarán las precipitaciones para este lunes.

A su vez, las altas temperaturas continuarán en la Península de Yucatán, con máximas de 40 °C para este inicio de semana.

¿Dónde lloverá este lunes 12 de octubre?

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm)

Jalisco

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Colima

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Michoacán

Nayarit

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California

Sinaloa

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Hidalgo

Querétaro

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 12 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Quintana Roo, Campeche y Yucatán

Quintana Roo, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero

Vientos y oleaje:

Viento de 220 a 230 km/h : Jalisco

: Jalisco Vientos de 130 a 140 km/h : Colima y Nayarit

: Colima y Nayarit Vientos de 80 a 90 km/h : Sinaloa y Michoacán

: Sinaloa y Michoacán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 8.0 a 10.0 metro de altura: costas de Jalisco y Colima

costas de Jalisco y Colima Oleajes de 6.0 a 8.0 metro de altura: costas de Colima

costas de Colima Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Nayarit

costas de Nayarit Oleajes de 3.0 a 5.0 metro de altura: costas de Baja California Sur y Sinaloa

costas de Baja California Sur y Sinaloa Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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