TPS Venezuela: dónde buscar ayuda legal gratuita o de bajo costo

El panorama del TPS venezolano cambió en EE. UU. Crédito: foto generada con Gemini

Los venezolanos que necesitan revisar su situación migratoria por el Estatus de Protección Temporal (TPS) Venezuela pueden buscar orientación en organizaciones comunitarias y servicios legales para inmigrantes. Estas organizaciones pueden ayudar a revisar documentos, solicitudes pendientes y opciones disponibles, según los recursos y la capacidad de atención de cada una.

El 2 de octubre de 2026 venció el plazo de vigencia del TPS Venezuela que aún conservaba un grupo de beneficiarios del programa. Días después, el 5 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un fallo que había declarado ilegal la cancelación del programa y ordenó revisar nuevamente el caso.

Por eso, cada persona debe revisar su situación migratoria individual antes de tomar decisiones sobre su permiso de trabajo, sus solicitudes pendientes o sus próximos pasos. La asistencia legal puede ayudar a identificar opciones y requisitos, pero no garantiza que una solicitud será aprobada.

¿Dónde buscar ayuda legal gratuita o de bajo costo por el TPS?

Algunas organizaciones sin fines de lucro ofrecen consultas migratorias y orientación sobre el TPS y situaciones de solicitud de asilo en Estados Unidos. Estas son algunas de ellas:

Immigration Law & Justice Network (ILJ Network) — Su red de sedes ofrece servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo costo a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo de bajos ingresos. Para solicitar información, el número de teléfono es el 703-766-0442 o se puede usar su página “Consigue ayuda”.

— Su red de sedes ofrece servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo costo a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo de bajos ingresos. Para solicitar información, el número de teléfono es el o se puede usar su página “Consigue ayuda”. Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) — Apoya a personas desplazadas y solicitantes de asilo, especialmente venezolanos, con orientación educativa y recursos gratuitos. Disponen de formulario en línea para contacto. También puedes llamar al 347-735-7103 y 347-698-1618, o escribir a info@vianyc.org.

— Apoya a personas desplazadas y solicitantes de asilo, especialmente venezolanos, con orientación educativa y recursos gratuitos. Disponen de formulario en línea para contacto. También puedes llamar al 347-735-7103 y 347-698-1618, o escribir a info@vianyc.org. New York Legal Assistance Group (NYLAG): organización sin fines de lucro que ofrece asistencia legal gratuita a inmigrantes de bajos ingresos, incluidos venezolanos, en asuntos como TPS, asilo y defensa frente a la deportación. Para solicitar una consulta, puede llamar al 212-613-5000 los lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

organización sin fines de lucro que ofrece asistencia legal gratuita a inmigrantes de bajos ingresos, incluidos venezolanos, en asuntos como TPS, asilo y defensa frente a la deportación. Para solicitar una consulta, puede llamar al 212-613-5000 los lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Directorio Nacional de Servicios Legales de Inmigración (Immigration Advocates Network) : buscador de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen ayuda legal de inmigración gratuita o de bajo costo en todo el país. Se puede buscar por estado, condado o código postal en su directorio en línea.

: buscador de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen ayuda legal de inmigración gratuita o de bajo costo en todo el país. Se puede buscar por estado, condado o código postal en su directorio en línea. Catholic Legal Immigration Network (CLINIC): red nacional que capacita a representantes legales que ofrecen servicios de inmigración a bajo costo; tiene afiliados en todo el país. Teléfono de la oficina nacional: 301-565-4800.

En Nueva York

Línea de la Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York : orientación y referencias a ayuda legal gratuita, sin importar el estatus migratorio. Las llamadas son confidenciales y hay atención en más de 200 idiomas. Teléfono: 1-800-566-7636, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y fines de semana de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

: orientación y referencias a ayuda legal gratuita, sin importar el estatus migratorio. Las llamadas son confidenciales y hay atención en más de 200 idiomas. Teléfono: 1-800-566-7636, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y fines de semana de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA) : línea de apoyo legal gratuito para quienes viven en la ciudad de Nueva York. Teléfono: 800-354-0365, o llamar al 311 y decir “Immigration Legal”, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

: línea de apoyo legal gratuito para quienes viven en la ciudad de Nueva York. Teléfono: 800-354-0365, o llamar al 311 y decir “Immigration Legal”, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. The Legal Aid Society: ayuda legal gratuita en Nueva York; publicó una guía para venezolanos que tenían TPS. Teléfono: 212-577-3300.

En Illinois

National Immigrant Justice Center (NIJC): ha atendido a cientos de venezolanos en el área de Chicago. Teléfono: 312-660-1370, de martes a jueves de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (hora del centro).

En Florida

Florida Immigrant Coalition (FLIC) : coalición estatal con línea de ayuda gratuita en español, inglés y criollo haitiano. Organiza clínicas gratuitas de TPS, ofrece revisiones legales sin costo y refiere a abogados (su personal no da asesoría legal directa). Teléfono: 1-888-600-5762, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

: coalición estatal con línea de ayuda gratuita en español, inglés y criollo haitiano. Organiza clínicas gratuitas de TPS, ofrece revisiones legales sin costo y refiere a abogados (su personal no da asesoría legal directa). Teléfono: 1-888-600-5762, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Catholic Legal Services, Arquidiócesis de Miami : abogados y representantes acreditados que atienden asilo, permisos de trabajo, residencia y defensa en corte. Gratis para quienes califican y con tarifa según ingresos para el resto. Oficina de Miami (1469 NW 13th Terrace, Suite 100): 305-373-1073, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Oficina de Hollywood, en Broward (6565 Taft St., 4.º piso): 954-306-9537, con atención sin cita lunes y martes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. También se puede pedir cita en línea en su sitio web.

: abogados y representantes acreditados que atienden asilo, permisos de trabajo, residencia y defensa en corte. Gratis para quienes califican y con tarifa según ingresos para el resto. Oficina de Miami (1469 NW 13th Terrace, Suite 100): 305-373-1073, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Oficina de Hollywood, en Broward (6565 Taft St., 4.º piso): 954-306-9537, con atención sin cita lunes y martes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. También se puede pedir cita en línea en su sitio web. Church World Service (CWS) : servicios legales en Miami, Fort Lauderdale, Delray Beach, Tampa, Jacksonville y Kissimmee. Oficina de Miami en Doral (1924 NW 84th Ave.): 305-774-6770; correo: SElegal@cwsglobal.org.

: servicios legales en Miami, Fort Lauderdale, Delray Beach, Tampa, Jacksonville y Kissimmee. Oficina de Miami en Doral (1924 NW 84th Ave.): 305-774-6770; correo: SElegal@cwsglobal.org. Florida Justice For Our Neighbors : ministerio de la Iglesia Metodista Unida que ofrece consulta gratuita con un abogado de inmigración a inmigrantes de bajos ingresos, incluida defensa contra la deportación y asilo; si no pueden tomar el caso, refieren a otras organizaciones. Teléfono: 786-470-5735, de lunes a jueves de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

: ministerio de la Iglesia Metodista Unida que ofrece consulta gratuita con un abogado de inmigración a inmigrantes de bajos ingresos, incluida defensa contra la deportación y asilo; si no pueden tomar el caso, refieren a otras organizaciones. Teléfono: 786-470-5735, de lunes a jueves de 9:30 a. m. a 4:30 p. m. Americans for Immigrant Justice : bufete sin fines de lucro de Miami que ofrece servicios legales completamente gratuitos a inmigrantes de bajos ingresos, incluida la representación en corte de inmigración. Oficina: 6355 NW 36th St., Suite 309, Miami. No encontré un teléfono confirmado; tómalo de su sitio web antes de publicar.

: bufete sin fines de lucro de Miami que ofrece servicios legales completamente gratuitos a inmigrantes de bajos ingresos, incluida la representación en corte de inmigración. Oficina: 6355 NW 36th St., Suite 309, Miami. No encontré un teléfono confirmado; tómalo de su sitio web antes de publicar. CASA (oficina de Miami): ayuda legal en asilo, TPS, permisos de trabajo y defensa en corte. Dirección: 10300 Sunset Drive, Suite 387, Miami. Teléfono: 305-463-7468; correo: info@casa-us.org.

Para encontrar otras organizaciones en cualquier estado, también es posible consultar el Directorio Nacional de Servicios Legales de Inmigración.

La disponibilidad, los requisitos y los servicios pueden cambiar según la ciudad y la organización. No todas atienden todos los tipos de casos ni ofrecen los mismos servicios, por lo que conviene preguntar directamente si aceptan nuevos casos y qué tipo de ayuda ofrecen.

Igualmente, la lista de proveedores de servicios legales pro bono del Departamento de Justicia puede servir como una herramienta de búsqueda para localizar organizaciones y abogados por estado y por corte de inmigración.

Buscar orientación no equivale a iniciar un proceso de deportación. Una persona puede preguntar primero qué documentos debe revisar, qué opciones tiene y qué consecuencias podría tener cada decisión antes de presentar una solicitud o tomar una decisión.

Si teme salir de casa o acudir a una oficina, también es posible consultar sobre la asesoría por teléfono o correo electrónico. La disponibilidad de estos servicios depende de cada organización.

¿Quién puede dar asesoría legal?

No cualquier persona puede representar a alguien en un caso migratorio o dar asesoría legal. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), solo un abogado con licencia o un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia puede dar asesoría legal y representar a una persona en su caso migratorio.

Un representante acreditado es una persona no abogada autorizada por el programa de Reconocimiento y Acreditación de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Puede ayudar a preparar formularios y acompañar a una persona en entrevistas de USCIS, según las reglas que aplican a su organización y su autorización.

Antes de aceptar ayuda, pregunte quién atenderá el caso y qué credenciales tiene. Si dice ser abogado, confirme que tenga licencia vigente. Si dice ser representante acreditado, revise que aparezca en el registro oficial de representantes acreditados del programa de Reconocimiento y Acreditación.

¿Cómo preparar la consulta ante un abogado de inmigración por el TPS Venezuela?

Para aprovechar una consulta gratuita o de bajo costo, reúna la información que permita revisar su situación sin improvisar:

Copias de su TPS, permiso de trabajo y avisos recibidos de USCIS

La fecha de vencimiento de sus documentos

Recibos, cartas de cita, solicitudes pendientes o decisiones anteriores

Información sobre cambios recientes: matrimonio, empleo, salida del país, arresto, corte o una solicitud de asilo

Una lista breve de preguntas concretas sobre su caso

La consulta puede servir para entender qué documentos debe revisar, qué opciones existen y cuál es el siguiente paso.

¿Qué preguntar antes de contratar a un abogado de inmigración?

Antes de aceptar una representación o pagar una tarifa, pregunte:

¿Cuál es su nombre completo, número de licencia o credencial de representante acreditado?

¿Qué experiencia tiene con casos de TPS?

¿Qué servicios incluye la tarifa y cuáles se cobran aparte?

¿Quién preparará y presentará los formularios?

¿Qué documentos necesita y en cuánto tiempo?

¿Qué resultados no puede garantizar?

Si una persona ofrece “resolver” el caso sin revisar documentos, promete una fecha o resultado fijo, o presiona para pagar de inmediato, conviene buscar una segunda opinión. La página de USCIS sobre estafas migratorias advierte que algunas personas se hacen pasar por funcionarios del Gobierno o afirman tener conexiones especiales para resolver casos.