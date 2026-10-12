El Sindicato Mexicano de Electricistas encabeza las movilizaciones en CDMX este 12 de octubre

Movilizaciones en CDMX este 12 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 12 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 12 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/65T0a75kDk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 12, 2026

En total, están previstas:

2 marcha

6 concentraciones

2 citas agendadas

1 rodada ciclista

6 eventos de esparcimiento

17 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas programadas para este lunes 12 de octubre

1. Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

08:00 horas · Cuauhtémoc

Punto de reunión: Antonio Caso número 45, colonia Tabacalera.

Destino: Zócalo capitalino.

Demanda: Reinstalación laboral de trabajadores del SME y respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Aforo estimado: 2,500 personas.

Posible afectación: calles del Centro Histórico y vialidades de acceso al Zócalo, conforme avance el contingente.

2. Unidad Nacional Independiente en Resistencia

11:00 horas · Cuauhtémoc

Punto de reunión: Ángel de la Independencia.

Destino: Secretaría de Gobernación, Abraham González número 48, colonia Juárez.

Demanda: Cumplimiento de acuerdos de la Mesa Nacional de Trabajo, presentación con vida de personas desaparecidas, justicia para víctimas y liberación de personas que consideran injustamente encarceladas.

Aforo estimado: 800 personas.

Posible afectación: Paseo de la Reforma y calles de la colonia Juárez.

3. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

10:00 horas · Cuauhtémoc

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez número 2, Centro Histórico.

Actividad: Conferencia política en el marco de la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia Indígena.

Demandas: Denunciar la criminalización de la protesta social, la desaparición forzada y el intervencionismo.

Aforo estimado: 40 personas.

Posible afectación: circulación peatonal y vehicular en las inmediaciones de la Suprema Corte.

4. Asamblea Popular Resistencia Atlitic A.C.

11:00 horas · Venustiano Carranza

Lugar: Cámara de Diputados, Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque.

Demanda: Rechazo a la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con exigencias de mayor diálogo, participación y respeto a la autonomía territorial.

Aforo estimado: 60 personas.

Posible afectación: calles próximas al Palacio Legislativo de San Lázaro y al Congreso de la Unión.

Concentraciones y manifestaciones a lo largo del día

Colectiva “Las Tonantzin”

11:45 horas y durante el día

Primer punto: Juzgados Penales de la Ciudad de México, doctor Lavista número 114, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Segundo punto: Juzgados Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nunó número 155, colonia Chalma de Guadalupe, Gustavo A. Madero.

Demanda: Justicia para mujeres víctimas de violencia y que los presuntos responsables sean juzgados conforme a la ley.

Aforo estimado: 35 personas.

Vialidades a considerar: Doctor Lavista y calles aledañas a los juzgados; en Gustavo A. Madero, los accesos a la zona de Chalma de Guadalupe.

Plataforma 4:20

12:00 horas

La organización prevé tres puntos simultáneos de actividad:

Cuauhtémoc: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín.

Benito Juárez: avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Gustavo A. Madero: avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Actividad: recolección de firmas, difusión de derechos relacionados con el cannabis, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos.

Aforo estimado: 45 personas.

Posible afectación: cruces e intersecciones cercanas a los tres puntos de reunión.

Movimiento Indígena de la Ciudad de México

16:00 horas

Lugar: calle Fray Pedro de Gante, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Actividad: jornada político-cultural denominada “Nunca más una ciudad sin los pueblos indígenas”, por más de 500 años de resistencia indígena.

Demanda: reivindicación de derechos y visibilización de los pueblos indígenas en la capital.

Aforo estimado: 60 personas.

Posible afectación: calles del primer cuadro del Centro Histórico.

Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes

18:30 horas

Lugar: Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria, doctor Liceaga número 93, colonia Doctores.

Demanda: Denunciar presuntos actos de violencia y odio por motivos de diversidad ocurridos durante una protesta el 9 de octubre, así como exigir que las autoridades investiguen los hechos.

Aforo estimado: 80 personas.

Posible afectación: circulación en calles de la colonia Doctores, particularmente en los accesos a la fiscalía.

Citas agendadas y protestas vecinales

Además de las movilizaciones anteriores, la agenda contempla dos reuniones vespertinas que podrían generar afectaciones localizadas.

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez

17:00 horas · Benito Juárez

Lugar: Teatro María Teresa Montoya, Eje Central Lázaro Cárdenas número 912, colonia Segunda del Periodista.

Motivo: Protestar contra el aumento del costo del impuesto predial en la alcaldía.

Aforo estimado: 30 personas.

Posibles afectaciones: Eje Central Lázaro Cárdenas y calles cercanas al teatro.

Padres de familia y estudiantes del IEMS Emiliano Zapata

17:00 horas · Milpa Alta

Lugar: Plantel Emiliano Zapata, Temixco número 151, colonia Santa Ana Tlacotenco.

Demanda: Instalar una mesa de trabajo con autoridades para dar seguimiento a su solicitud de contar con la plantilla docente completa.

Aforo estimado: 20 personas.

Posibles afectaciones: circulación local en las inmediaciones del plantel.

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