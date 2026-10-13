Tormentas severas en EE. UU. este martes: los estados que podrían sufrir granizo y vientos dañinos

Tormentas severas en Estados Unidos. Foto: Envato.

Si vives en el centro o el sur de Estados Unidos, conviene que revises el pronóstico antes de salir este martes 13 de octubre. El Centro de Predicción de Tormentas de NOAA advierte que partes de las Grandes Llanuras y el valle inferior de Missouri podrían registrar tormentas severas, con granizo grande y ráfagas capaces de causar daños. En otras regiones también se esperan lluvias intensas, inundaciones localizadas y nieve en zonas montañosas.

¿Qué estados tienen riesgo de tormentas severas este martes?

El pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas de NOAA identifica un riesgo de tormentas fuertes en sectores de las Grandes Llanuras centrales y del sur, además del valle inferior de Missouri.

Las zonas que conviene vigilar incluyen:

Kansas y el noroeste de Missouri: podrían registrar tormentas dispersas con granizo y vientos dañinos

podrían registrar tormentas dispersas con granizo y vientos dañinos Sectores de las Grandes Llanuras del sur: existe riesgo de tormentas fuertes durante la tarde y la noche

existe riesgo de tormentas fuertes durante la tarde y la noche Suroeste de Texas: podrían desarrollarse tormentas más aisladas

podrían desarrollarse tormentas más aisladas Valle medio del Mississippi: algunas áreas podrían experimentar condiciones adversas

algunas áreas podrían experimentar condiciones adversas Partes de Nueva York: también existe la posibilidad de actividad tormentosa aislada

La intensidad y el momento de las tormentas pueden variar según la localidad. No significa que todos estos estados vayan a experimentar condiciones severas ni que exista una alerta activa en cada ciudad.

¿Qué peligros pueden provocar las tormentas?

El pronóstico del organismo meteorológico contempla granizo de tamaño considerable, vientos capaces de causar daños y la posibilidad aislada de tornados en las zonas más propensas.

El peligro no termina cuando deja de llover. Las precipitaciones intensas pueden reducir la visibilidad, dificultar la conducción y provocar acumulaciones de agua en calles y carreteras. Si tu ruta habitual atraviesa una zona bajo vigilancia, revisa las condiciones antes de salir.

El Servicio Meteorológico Nacional publica alertas por condado y ciudad. Consultarlas es más útil que guiarte únicamente por el pronóstico general de tu estado.

¿También habrá inundaciones, nieve y calor en otras regiones?

Sí. El panorama meteorológico de este martes es desigual. Según el reporte de Univision sobre el clima en Estados Unidos, las lluvias continúan siendo una preocupación en partes de Utah, Arizona y el suroeste, donde persiste el riesgo de inundaciones repentinas.

There is a #SlightRisk of #severe weather today over parts of Texas, Oklahoma, Kansas and Missouri. #FloodWatches associated with this storm system are currently in place over an area spanning the Kansas–Missouri border. NOAA’s #GOESEast (#GOES19) 🛰️ captured this imagery of the… pic.twitter.com/WUhgz41JqG — NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 13, 2026

En las zonas elevadas de Utah, Colorado, Nevada y Wyoming, las temperaturas bajas favorecen las nevadas. Mientras tanto, algunas localidades de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste podrían experimentar temperaturas inusualmente altas para octubre.

El contraste es importante: puedes encontrar condiciones cercanas al invierno en las montañas y calor poco habitual en otras partes del país durante la misma jornada.

¿Qué debes hacer si vives en una zona bajo vigilancia?

Antes de salir de casa, consulta el pronóstico local y activa las alertas meteorológicas de tu teléfono. Si se aproxima una tormenta, busca refugio en un edificio sólido y aléjate de ventanas.

También recuerda tres precauciones básicas:

No conduzcas por calles o carreteras inundadas

Si escuchas truenos, entra en un edificio cerrado o en un vehículo con techo rígido

Si se emite una advertencia de tornado para tu localidad, sigue las instrucciones oficiales y busca refugio de inmediato

La previsión puede cambiar durante el día. Por eso, más que asumir que tu zona está a salvo porque no llueve en este momento, revisa las actualizaciones oficiales antes de viajar o realizar actividades al aire libre.

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