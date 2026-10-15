Las de hoy | 15 de octubre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 15 de octubre de 2026
- El Universal: Votó 60% en IMSS; trabajadores: “ganó el no”
La Secretaría del Trabajo informó que, hasta las 19:00 horas, había votado 60% en la consulta del IMSS. Eduardo Vinicio Martínez, representante de jubilados y pensionados, dijo que de acuerdo con sus cifras votó entre 70% y 80% de un padrón de 476 mil y hubo una abrumadora mayoría por el “no”.
- Reforma: Inmoviliza crimen oriente de Morelos
Queman camiones integrantes de “Pueblos Unidos”.
- Milenio Diario: Pactan Brugada y la UNAM nuevo plantel para 20 mil alumnos
Segundo Informe. La jefa de Gobierno adelanta que el campus estará al sur-oriente capitalino. Anuncia banco de CDMX y llama a todas las fuerzas a un debate de altura.
- La Jornada: Acusa Sheinbaum a policías de torturar a jóvenes en Jalisco
Pide informe a la SG y a la CNDH que indague quién dio la orden y que se halle a responsables.
- Excélsior: Nace el nuevo Registro Nacional de Inmuebles
El Senado aprobó la Clave Única Catastral para concentrar la relación de propiedades; opositores advierten que se abre la puerta a un alza en el predial.
- El Financiero: Inflación en EU acelera a 3.7% y aviva presión de alzas en tasas
Golpe al consumidor. IPC toca en septiembre máximo de 5 meses, impulsado por el aumento de los combustibles.
- El Economista: Aumenta el déficit comercial de México con China en enero-agosto
Saldo en contra en la balanza creció 4.8% en ese lapso.
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