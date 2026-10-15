Cerca de 100 mil peregrinos de Atlacomulco llegan a la Basílica de Guadalupe; checa por donde circular

Cientos de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe. Foto: Cuartorcuro/Archivo

La llegada de cerca de 100 mil peregrinos de Atlacomulco a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX), provoca afectaciones a la circulación en los alrededores del recinto religioso. Ante el arribo de los feligreses, las autoridades capitalinas recomendaron utilizar vías alternas para evitar las complicaciones de tránsito.

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las opciones para los automovilistas que necesitan circular por esta zona, donde la concentración de personas puede reducir el espacio disponible para el tránsito vehicular.

El arribo de los contingentes provenientes de Atlacomulco genera complicaciones viales en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, uno de los principales puntos de concentración religiosa de la capital.

La presencia de estos miles de peregrinos, requiere que los conductores extremen precauciones al aproximarse al recinto y estén atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito. Las afectaciones pueden variar conforme avance la movilización y se concentren más personas en los accesos.

Alternativas viales por la llegada de peregrinos a la Basílica

Para quienes necesiten desplazarse por los alrededores del templo, el Centro de Orientación Vial de la SSC capitalina señaló las siguientes alternativas:

Avenida de los Insurgentes

Eje 3 Norte

Ferrocarril Hidalgo

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, manejar con precaución y respetar las indicaciones de los elementos de tránsito que se encuentren en la zona.

Estas avenidas son las alternativas señaladas por OVIAL; sin embargo, las condiciones de circulación pueden cambiar conforme avance la peregrinación. Por ello, es conveniente consultar los reportes viales de la CDMX de fuentes oficiales actualizados antes de salir.

Peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe: recomendaciones para automovilistas

Ante la llegada de grupos numerosos de feligreses, quienes circulen cerca de la Basílica deben:

Reducir la velocidad

Mantener distancia con los peatones

Evitar detenerse en zonas que obstruyan el paso

También se recomienda considerar tiempo adicional para los traslados, especialmente si el recorrido incluye las calles cercanas al recinto religioso. Las personas que no tengan como destino la Basílica pueden optar por las rutas alternas para reducir su exposición a las concentraciones y posibles retrasos.

Las autoridades viales pueden modificar los dispositivos de circulación de acuerdo con el avance de los contingentes, por lo que mantenerse informado ayudará a elegir el recorrido más conveniente.

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