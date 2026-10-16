Remodelar el Pontificado, la predicción de Pietro Parolín sobre la salud de León XIV

Papa León XIV. Foto: Reuters

El tercer día de estancia del Papa León XIV tras la intervención quirúrgica para extirpar un nódulo de su pulmón derecho ha resultado hasta ahora sin novedades.

Los médicos que le atienden informaron la mañana de este viernes que su evolución es satisfactoria y que la más reciente radiografía torácica muestra que el pulmón se recupera conforme a lo previsto. Ha tenido, además, la oportunidad de recibir cartas de los niños que también se encuentran en el área de oncología pediátrica, que, con mensajes y dibujos, le comparten su cercanía.

Sin embargo, la visita del secretario de estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín dejó entrever su preocupación. Primero advirtió que al Papa León lo encontró bien, pero horas más tarde, en un evento celebrado en la embajada Iraquí, dio una frase que pesa:

“No se pueden hacer predicciones. Si es necesario, el Papa remodelará su pontificado”.

Venida del número dos de la Santa Sede, eso no es poca cosa. Desde que se pronunció esta frase, los vaticanistas proyectamos que el Pontífice podrá cambiar el ritmo de su Pontificado, es decir, su agenda, sus viajes y paulatinamente los cambios de agenda pública en Roma.

De hecho, crece la posibilidad de la cancelación del viaje a América que tiene prevista la visita a Uruguay, Argentina y Perú para noviembre por cuestiones que ya se vaticinan será el comienzo de su tratamiento.

En la curia romana se mantienen el clima de la preocupación y el silencio en torno a lo que será la siguiente etapa tras la salida del hospital de León XIV. Hasta dentro de unos días más, dos semanas aproximadamente según los médicos, se conocerá en definitiva lo que sucederá en torno al cáncer.

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