El accidente del Laserjet 60 en Florida: por qué al caer en picada casi desapareció en un cráter

Al menos 9 personas murieron por el accidente del Learjet 60 en Florida Foto: AFP

El Learjet 60 que se estrelló el domingo 1 de noviembre en Palm Beach County, Florida, dejó un cráter en una carretera y pocos elementos reconocibles a simple vista. Las nueve personas a bordo murieron, y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación, con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La pregunta inmediata fue: ¿dónde está el avión? La respuesta es que no desapareció.

En un impacto casi vertical y a alta velocidad, la energía se concentra en un punto y gran parte de la estructura puede quedar debajo de la superficie.

En sus comunicaciones con el control aéreo, la tripulación reportó un descenso de 20 mil pies por minuto.

El New York Post identificó a la copiloto del Learjet que sufrió el fatal accidente en Florida como Nathalia Gadelha, una joven de 20 años.

BREAKING: Plane crashes in Palm Beach. County, Florida; fire and debris field seen.



The plane type or any casualties are unknown at this time. pic.twitter.com/Hf4wq3ooUZ — Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 1, 2026

¿Por qué un avión puede quedar “desaparecido” en un cráter?

Cuando una aeronave cae en picado, la energía del impacto no se reparte a lo largo de una trayectoria de deslizamiento. Se concentra en el punto donde el avión golpea el suelo.

Eso puede abrir un cráter y hundir partes de la aeronave en el terreno. La estructura, principalmente de aluminio, puede quedar muy dañada por la fuerza del impacto.

🚨 INSANE – Some people survive plane crash, but this was unsurvivable



The Learjet 60 business aircraft hit the ground at mostly maximum speed creating a crater in Palm Beach County, Florida. pic.twitter.com/4NVWy1n9as — Wolf Brief (@wolfbrief_) November 2, 2026

El fuego posterior puede agravar el cuadro. En Florida, el Learjet se incendió tras el impacto y las imágenes mostraron llamas y humo negro saliendo del cráter.

El combustible de aviación puede alimentar un incendio intenso y dificultar la identificación de piezas.

La FAA confirmó que el Learjet 60 viajaba desde Austin, Texas, hacia Bahamas cuando cayó cerca de Military Trail y la 10th Avenue North, en Palm Beach County.

Casos previos que muestran por qué un avión puede quedar en un cráter

El vuelo 93 en Shanksville (2001)

El 11 de septiembre de 2001, el vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757-200 con matrícula N591UA, se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.

La NTSB investigó el caso bajo el número DCA01MA065 y publicó el estudio de trayectoria de vuelo, que documenta que la aeronave impactó el suelo a unos 490 nudos, con la nariz hacia abajo y en actitud invertida.

El Servicio de Parques Nacionales señala que la grabadora de datos de vuelo fue recuperada a 15 pies de profundidad dentro del cráter. Ese dato respalda la idea de que componentes pueden quedar bajo la superficie tras un impacto concentrado.

El Swearingen SA-226-TC en Tennessee (2006)

El 8 de febrero de 2006, un Swearingen SA-226-TC de carga, matrícula N629EK, se estrelló cerca de Paris, Tennessee, tras una pérdida de control en vuelo. La NTSB determinó que la aeronave impactó con la nariz hacia abajo en un ángulo de 80 grados y quedó incrustada en un cráter de aproximadamente 25 pies de profundidad, 40 pies de largo y 23 pies de ancho.

Al inicio, solo eran visibles una sección trasera del fuselaje y piezas del empenaje. El reporte señala que la aeronave quedó severamente fragmentada por las fuerzas del impacto, aunque posteriormente se localizaron componentes de todas las áreas de la estructura, incluidos motores, hélices y superficies de control.

El Piper PA-28-181 en Carolina del Sur (2005)

El 7 de enero de 2005, un Piper PA-28-181, matrícula N2823H, se estrelló en un área boscosa cerca de Bradley, Carolina del Sur. Según el reporte final de la NTSB, la información del impacto fue consistente con un descenso en ángulo pronunciado y a alta velocidad.

La NTSB identificó un cráter de aproximadamente 3 pies de profundidad, 20 pies de largo y 10 pies de ancho. El fuselaje y el empenaje se localizaron a unos 40 pies al suroeste del cráter, mientras que el campo de escombros se extendió unos 175 pies.

El Boeing 767 de Atlas Air en Texas (2019)

El 23 de febrero de 2019, el vuelo 3591 de Atlas Air, un Boeing 767-300F, se estrelló en una zona pantanosa cerca de Trinity Bay, Texas. La NTSB investigó el accidente bajo el número DCA19MA086 y documentó un descenso rápido antes del impacto.

El informe factual de estructuras de la NTSB identificó un cráter inicial y un campo de restos extenso. El caso muestra que un cráter no equivale a la ausencia total de escombros: puede marcar el punto de mayor concentración del impacto, mientras otras piezas quedan distribuidas en un área más amplia.

El helicóptero Sikorsky S-76B en California (2020)

El 26 de enero de 2020, un Sikorsky S-76B, matrícula N72EX, se estrelló en una ladera cerca de Calabasas, California. La actualización investigativa de la NTSB identificó un cráter de impacto de 24 por 15 pies y 2 pies de profundidad.

Aunque no se trató de una caída vertical desde gran altitud, el reporte muestra que el punto inicial del impacto puede quedar marcado por un cráter, mientras componentes significativos se localizan a distancia, cuesta abajo, a lo largo de una línea de escombros.

¿Un cráter grande significa que el avión se desintegró?

No necesariamente. Un cráter indica un impacto concentrado, pero los restos pueden estar debajo de la superficie, dispersos alrededor del punto de choque o mezclados con escombros de edificios, vehículos o vegetación.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis dijo que los escombros se dispersaron en un área considerable. Eso es compatible con un impacto principal en el cráter: algunas piezas pueden quedar incrustadas y otras ser lanzadas a distancia por la fuerza de la colisión.

Por eso, la ausencia de una sección grande del avión visible no permite concluir que no haya evidencia para investigar. Los investigadores buscan registradores de vuelo, componentes del motor, partes estructurales y huellas del impacto para reconstruir la secuencia

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