Las de hoy | 21 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 21 de octubre de 2026

El Universal : Agentes de la CIA informaron en tiempo real a EU

Los elementos que participaron en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua pidieron activar la red satelital para establecer comunicación directa con sus superiores, indican testimonios de policías. Sheinbaum negó un pacto con la gobernadora Maru Campos, tras la detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui.

: Agentes de la CIA informaron en tiempo real a EU Los elementos que participaron en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua pidieron activar la red satelital para establecer comunicación directa con sus superiores, indican testimonios de policías. Sheinbaum negó un pacto con la gobernadora Maru Campos, tras la detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui. Milenio : Como instructores de drones y sin permiso entraron los de la CIA

Testimonios en el expediente, del que Milenio tiene copia, revelan que después del accidente llegaron dos estadounidenses más, empleados de la Embajada.

: Como instructores de drones y sin permiso entraron los de la CIA Testimonios en el expediente, del que Milenio tiene copia, revelan que después del accidente llegaron dos estadounidenses más, empleados de la Embajada. Reforma : Sitia la UIF al INE

Congelan en dos años 400 cuentas; 70 siguen bloqueadas. Van contra 7 firmas proveedoras, dueños y funcionarios ligados a las transas.

: Sitia la UIF al INE Congelan en dos años 400 cuentas; 70 siguen bloqueadas. Van contra 7 firmas proveedoras, dueños y funcionarios ligados a las transas. Excélsior : Ante desvíos, rastrearán los medicamentos

Eduardo Clark dijo que se dejará fuera a proveedores incumplidos, digitalizarán inventarios y colocarán marcas de gratuidad en empaques para evitar el saqueo de insumos.

: Ante desvíos, rastrearán los medicamentos Eduardo Clark dijo que se dejará fuera a proveedores incumplidos, digitalizarán inventarios y colocarán marcas de gratuidad en empaques para evitar el saqueo de insumos. La Jornada : El hallazgo de 16 mil desaparecidos evita condena en la ONU

Comité especializado reconoce avances de México.

: El hallazgo de 16 mil desaparecidos evita condena en la ONU Comité especializado reconoce avances de México. El Financiero : Apunta economía a crecimiento de 3.7% en septiembre

Dato oportuno del INEGI supera previsiones; refleja dinamismo en manufacturas y servicios.

: Apunta economía a crecimiento de 3.7% en septiembre Dato oportuno del INEGI supera previsiones; refleja dinamismo en manufacturas y servicios. El Economista: La economía de México habría crecido 3.7% anual en septiembre: IOAF

Acumularía siete meses con crecimiento anualizado.

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