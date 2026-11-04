ASF revisará 25 años de contrataciones del INE, IFE y organismos electorales por irregularidades históricas

Fotos: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que revisará las contrataciones públicas realizadas entre 2000 y 2025 por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos electorales estatales, luego de que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas advirtieran múltiples irregularidades históricas en el uso de recursos públicos.

En un comunicado, el organismo fiscalizador detalló tres líneas de trabajo que ya se encuentran en desarrollo: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

La ASF explicó que estas acciones buscan identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con grupos empresariales y servidores públicos.

¿Qué investigará la ASF en las contrataciones del INE, IFE y organismos electorales?

La Auditoría Superior de la Federación estableció tres líneas de trabajo para revisar el ejercicio de los recursos públicos vinculados con las autoridades electorales:

Investigaciones de oficio: sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los OPLEs, el INE y el entonces IFE. Estudio histórico de 2000 a 2025: revisión de las adquisiciones realizadas por esos organismos para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de recursos públicos por parte de grupos empresariales y servidores públicos. Auditoría integral: al Instituto Nacional Electoral y a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los organismos públicos locales electorales.

El estudio histórico comprende 25 años de adquisiciones, mientras que la auditoría integral constituye una línea de trabajo distinta. La ASF no detalló en el comunicado una fecha para la presentación de los resultados.

ASF advierte irregularidades históricas en el gasto electoral

La ASF señaló que sus trabajos de inteligencia, junto con el análisis de la información requerida a las entidades federativas, permitieron advertir múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público relacionado con el INE, el IFE y los OPLEs.

El organismo explicó que la revisión buscará identificar cómo se han realizado las contrataciones, si existen proveedores que concentran operaciones y qué posibles prácticas ilegales pudieron presentarse en el manejo de los recursos.

La Auditoría aseguró que desarrolla estas acciones dentro de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.

ASF ya investiga contratos por 8 mil 870 millones de pesos

El anuncio del 4 de noviembre se suma a las investigaciones que la ASF había dado a conocer sobre contrataciones relacionadas con organismos electorales y grupos empresariales.

Como informó previamente UnoTV, el auditor superior Aureliano Hernández señaló que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026.

De ese monto, 3 mil 790 millones de pesos correspondían a organismos electorales locales y 430 millones de pesos al INE, según las cifras presentadas por el auditor.

Hernández describió posibles mecanismos de irregularidad, entre ellos simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre compañías pertenecientes a los mismos grupos y uso de empresas fachada.

También mencionó casos de empresas que facturaban cientos de millones de pesos pese a tener menos de cinco trabajadores o incluso ninguno.

Estas operaciones forman parte de las indagatorias y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades administrativas o penales ya determinadas.

¿Qué ha dicho el INE sobre las investigaciones de la ASF?

El pasado 24 de octubre, la Presidencia del Consejo General del INE expresó su respaldo a la investigación de oficio de la ASF y aseguró que colaboraría con las autoridades para esclarecer posibles irregularidades.

El Instituto sostuvo que los expedientes deben revisarse con documentos y evidencia, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

También informó que los antecedentes de los señalamientos habían sido remitidos al Órgano Interno de Control (OIC) y anunció la próxima apertura de un micrositio denominado “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, para consultar información sobre contrataciones, montos, proveedores y documentos relacionados con los procedimientos.

Previamente, la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había rechazado que existieran empresas favoritas en las contrataciones del organismo y señalado que solicitaría una nueva revisión de sus procesos de licitación.

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