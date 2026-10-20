Diputado Mancilla insulta a Máynez y agrede a legisladores de MC: arroja agua sucia al logo del partido

Mancilla agrede a Maynez a empujones en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

El diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, protagonizó un altercado con legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, luego de confrontar a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido, por la crisis del agua contaminada en Jalisco.

Durante el incidente, ocurrido en los pasillos del recinto legislativo, Mancilla lanzó calificativos como “asesino” y “cobarde” contra Máynez. También se registraron jaloneos y empujones entre integrantes de ambas fuerzas políticas.

En videos difundidos en redes sociales se observa al legislador priista con jarras que contenían agua presuntamente sucia, las cuales arrojó sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano. En los recipientes aparecía la frase “Movimiento Ciudadano Mata”.

Carlos Mancilla, diputado del PRI, encara a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del MC, por el tema del agua en Jalisco. Jaloneos, empujones y calificativos como cobarde y asesino.



📹 Especial pic.twitter.com/Nf4OUaC3az — Uno TV (@UnoNoticias) October 20, 2026

“Hay que alzar la voz mientras ese cobarde se esconde”: Mancilla

Durante la confrontación, el diputado del PRI justificó su actuación al señalar que buscaba visibilizar la situación que enfrentan los habitantes de Jalisco por los problemas relacionados con el agua.

“Es por el pueblo de Jalisco, hay que alzar la voz mientras ese cobarde se esconde”, expresó Mancilla.

El altercado estuvo marcado por los reclamos del priista contra el dirigente de MC, a quien responsabilizó políticamente por la problemática del agua en la entidad.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que Mancilla y sus acompañantes vierten el líquido sobre el emblema del partido naranja, en una acción que elevó la tensión entre los legisladores.

Máynez acusa montaje y condena las agresiones

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez condenó lo ocurrido y calificó el episodio como un “espectáculo de porros” y un “montaje infame”.

El dirigente de Movimiento Ciudadano sostuvo que este tipo de provocaciones no contribuye a resolver el problema del agua que afecta a la población de Jalisco.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua?



Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente.



Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. pic.twitter.com/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

Máynez arremete contra Mancilla: “Se aprovechan de problemas reales para obtener ventaja electoral”

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, criticó al priista que arrojó agua sucia durante las protestas por la crisis hídrica de Jalisco en la Cámara de Diputados. Afirmó que algunos políticos utilizan las necesidades de la población para obtener ventajas electorales.

El emecista calificó estos actos como una burla y una ofensa para la ciudadanía, y acusó al PRI de promover una política de confrontación. En contraste, aseguró que su partido apuesta por propuestas y soluciones para garantizar a los habitantes de Jalisco agua limpia y un suministro constante.

Nuestro trabajo es encontrar soluciones a los problemas, no montar espectáculos violentos e infames como lo que hace el PRI: pic.twitter.com/NGUeNHgCtr — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

La confrontación trasladó al recinto legislativo la disputa política en torno a la calidad del agua en el estado, en medio de acusaciones cruzadas entre representantes del PRI y Movimiento Ciudadano.

Hasta la información disponible, el incidente estuvo acompañado de insultos, empujones y el lanzamiento de agua presuntamente contaminada sobre el logotipo de MC. No se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas.

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