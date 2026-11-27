Se prevé un fuerte descenso en la temperatura. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó por los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 en México este viernes. En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que la Ciudad de México (CDMX) podría enfrentar una de las lluvias más fuertes del año.

A través de su cuenta de X, la mandataria federal informó que las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país. También advirtió sobre posibles nevadas y temperaturas mínimas de hasta 10 grados bajo cero en zonas serranas del norte de México.

Ante estas condiciones meteorológicas, Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones, abrigarse y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

¿En qué estados se prevé caída de nieve por la primera tormenta invernal?

De acuerdo con la información que compartió la presidenta, este viernes se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de tres entidades:

Jalisco

Colima

Michoacán

El pronóstico no significa que las nevadas se registrarán en todo el territorio de estas entidades. La posibilidad de precipitaciones en forma de nieve depende de factores como la altitud, la temperatura y las condiciones atmosféricas.

La presencia de nieve o aguanieve también puede afectar la circulación vehicular en carreteras de montaña, debido a la acumulación de humedad o hielo.

CDMX activa alerta por una de las lluvias más fuertes del año y posible caída de aguanieve

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, activó el estado de alerta institucional para coordinar la respuesta ante los efectos de la primera tormenta invernal.

La interacción de este fenómeno con la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 provocará lluvias y bajas temperaturas en la capital.

Entre las condiciones meteorológicas previstas para la CDMX se encuentran:

Temperaturas mínimas de -2 a 6 grados Celsius

Temperaturas máximas de 8 a 13 grados Celsius

Lluvias de hasta 50 milímetros

Cielo nublado y ambiente frío

Posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas

Clara Brugada advirtió que las precipitaciones podrían mantenerse durante el viernes 27 y hasta el sábado 28 de noviembre.

“Seguramente vamos a tener aguanieve, que vamos a enfrentar una de las lluvias más fuertes del año”, señaló la jefa de Gobierno.

Ante estas condiciones, la población deberá mantenerse informada sobre los avisos de Protección Civil, evitar cruzar calles inundadas y retirar basura de las coladeras.

¿En qué estados se esperan temperaturas de hasta -10 grados?

La mandataria federal informó que los efectos de la primera tormenta invernal también alcanzarán zonas serranas del norte del territorio nacional.

Las entidades donde se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius son:

Durango

Chihuahua

Las temperaturas inferiores a cero grados pueden favorecer la formación de hielo en caminos y otras superficies expuestas a la intemperie.

La población que habita en comunidades de montaña debe mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas de su localidad y las indicaciones de las autoridades.

Sheinbaum pide extremar precauciones ante la tormenta invernal

En su publicación, la presidenta de México solicitó a la población tomar medidas para protegerse del descenso de las temperaturas.

“Es importante extremar precauciones, abrigarnos y atender las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado”, expresó Sheinbaum.

Entre las medidas generales de prevención ante las bajas temperaturas se encuentran:

Utilizar varias capas de ropa

Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger a menores de edad y adultos mayores

Evitar la exposición prolongada al frío

Mantener ventilados los espacios donde se utilicen calefactores de combustión

Evitar el uso de anafres en espacios cerrados

Conducir con precaución ante la posible formación de hielo en carreteras

¿Dónde consultar los avisos sobre la primera tormenta invernal en México?

La población puede consultar los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los reportes meteorológicos permiten conocer las regiones donde se esperan precipitaciones, descensos de temperatura y otros fenómenos asociados con las condiciones invernales.

Las autoridades estatales y municipales de Protección Civil también pueden emitir avisos específicos para las comunidades donde se anticipen afectaciones.

El llamado de la presidenta se centra en atender las indicaciones de estas autoridades, de acuerdo con las condiciones meteorológicas de cada entidad.

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