Tormenta invernal podría provocar caída de nieve en Edomex y CDMX. Foto:Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) enfrentan condiciones meteorológicas adversas por los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027. Para este viernes 27 y el sábado 28 de noviembre se pronostican bajas temperaturas, lluvias, fuertes rachas de viento y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la interacción de la tormenta invernal con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como el frente frío número 8 y su masa de aire ártico, favorecerá un ambiente frío a muy frío en el centro del país.

La posibilidad de nieve o aguanieve se concentra en las partes altas, no en toda la zona metropolitana. El pronóstico contempla este tipo de precipitación en regiones que se encuentren por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, principalmente durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, si coinciden las temperaturas suficientemente bajas y la humedad necesaria.

⏺️Aviso Especial || Desde el día de hoy, viernes 27 de noviembre y hasta el domingo 29, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México con acumulados superiores a 70 mm y rachas de viento de hasta 50 km/h.



En las partes altas del sur y poniente de la ciudad,… pic.twitter.com/qftBatIn9r — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

La CDMX y el Edomex tienen posibilidad de registrar nieve o aguanieve en sus zonas de mayor altitud, especialmente durante la noche de este viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. El pronóstico del SMN contempla este escenario en regiones que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), debido al descenso de temperaturas y las precipitaciones asociadas con la primera tormenta invernal.

¿En qué zonas altas de la CDMX podría caer nieve o aguanieve?

En la CDMX entre los puntos donde se podrían presentar estas condiciones destacan:

Tlalpan: las partes altas de la zona del Ajusco , particularmente las áreas montañosas cercanas al Parque Nacional Cumbres del Ajusco

las partes altas de la , particularmente las áreas montañosas cercanas al Parque Nacional Cumbres del Ajusco Cuajimalpa: las zonas elevadas de la Sierra de las Cruces y los alrededores del Desierto de los Leones

las zonas elevadas de la y los alrededores del Milpa Alta: las regiones de mayor altitud de sus pueblos y parajes montañosos, en dirección a las zonas boscosas de la sierra

las regiones de mayor altitud de sus pueblos y parajes montañosos, en dirección a las Álvaro Obregón: las áreas más elevadas de la zona poniente, próximas a la Sierra de las Cruces

las áreas más elevadas de la zona poniente, Xochimilco: las partes altas y montañosas del territorio, particularmente en las zonas que alcanzan la altitud señalada por el SMN

Es importante considerar que el pronóstico no significa que todas estas alcaldías tendrán nieve. La posibilidad está relacionada con la altitud de cada zona y con la presencia simultánea de humedad y temperaturas suficientemente bajas.

El Ajusco y las partes altas de la Sierra de las Cruces son algunos de los puntos de mayor interés por sus características geográficas, ya que cuentan con elevaciones que superan los 2 mil 800 metros.

Distribución espacial de las temperaturas mínimas registradas el 27-11-2026, por las redes de la SGIRPC, SEDEMA, CONAGUA y SENEAM.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/h1dRo3sARp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

¿En qué zonas del Edomex podría caer nieve este viernes?

En el el Edomex también existe posibilidad de nieve o aguanieve en las regiones montañosas que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Entre las zonas de mayor altitud donde podrían presentarse estas condiciones se encuentran:

Nevado de Toluca: las partes más elevadas del volcán Xinantécatl, en la zona de Toluca, Zinacantepec y municipios cercanos

las partes más elevadas del Sierra Nevada: las regiones montañosas de Amecameca, Tlalmanalco y áreas cercanas a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl

las y a los Sierra de las Cruces: las zonas altas de municipios como Ocoyoacac, Huixquilucan y Lerma

las zonas altas de municipios como Monte Tláloc: las partes elevadas de la región de Texcoco y municipios cercanos

Estas regiones tienen condiciones geográficas que permiten alcanzar temperaturas más bajas que las registradas en las zonas urbanas. Por ello, la posibilidad de nieve o aguanieve se concentra en sus cumbres y áreas montañosas, no en la totalidad de los municipios.

El pronóstico regional del SMN también advierte que Toluca tendrá temperaturas mínimas de entre -2 y 0 grados Celsius durante el sábado 28 de noviembre, mientras que en Tenango del Valle se esperan valores de entre -1 y 1 grado.

Primera tormenta invernal: ¿qué otros efectos tendrá en CDMX y Edomex?

La posibilidad de nieve o aguanieve forma parte de los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que este viernes se desplaza sobre el occidente del país y extiende sus efectos hacia el centro de México.

El SMN explicó que este sistema se origina por la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro polar y subtropical. A ello se suma la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8, que favorece el descenso de temperaturas.

Para este viernes, el pronóstico contempla lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el oeste y suroeste del Edomex, así como precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros en la CDMX.

Durante el sábado 28 se esperan temperaturas todavía más bajas: en la capital del país, las mínimas podrían ubicarse entre 3 y 5 grados Celsius, mientras que en Toluca se prevén valores de entre -2 y 0 grados.

Además, se pronostican bancos de niebla en zonas altas, ambiente frío a muy frío y condiciones gélidas en las regiones montañosas.

Recomendaciones

Ante este panorama, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones al conducir por carreteras de montaña, donde la niebla, la lluvia y la posible formación de hielo pueden reducir la visibilidad y dificultar el tránsito.

Recuerda que se emitió un ⏺️Aviso Especial por lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, rachas de viento de hasta 50 km/h y caída de aguanieve y nieve en las partes altas del sur y poniente de la ciudad.



No se pronostica nieve en la zona urbana de la capital.… pic.twitter.com/incHYFMvgo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

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