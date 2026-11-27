Las empresas mantienen una demanda creciente de trabajadores, pero enfrentan dificultades para contratar perfiles que cumplan con las habilidades y la preparación que requieren.

En su colaboración para UnoTV, la analista Alicia Salgado expuso que los resultados de una encuesta global de Manpower muestran perspectivas de contratación positivas, especialmente entre compañías de mayor tamaño.

De acuerdo con los datos mencionados por la especialistas, el 51% de las empresas consultadas, con más de 10 mil trabajadores, prevé incrementar su plantilla durante el próximo año. Entre los sectores con mayor demanda de personal destacó el automotriz, financiero, informático y de logística.

En América Latina, señaló, siete de cada diez empleadores reportan dificultades para encontrar candidatos adecuados para las funciones que necesitan.

Formación continua y certificaciones ante demanda de empleo

Alicia Salgado explicó que esta brecha está relacionada con la falta de capacitación y actualización de habilidades, particularmente ante el avance de las herramientas digitales.

Añadió que profesiones en odontología, química y bioquímica también requieren incorporar tecnología a sus procesos. La formación continua y la certificación son importantes para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.