Encendido del árbol. Foto: Generada con IA

Durante este fin de semana se realizará el tradicional encendido del árbol de Navidad en algunos estados del país. A continuación te decimos las fechas confirmadas, para que pases un buen rato en compañía de tu familia y seres queridos.

Encendido del árbol de Navidad este fin de semana en estados

Ciudad de México

La alcaldía Cuauhtémoc será sede de tres encendidos de árboles navideños el viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026. Las actividades se realizarán en Pabellón Cuauhtémoc, la estación Buenavista del Tren Suburbano y Portal Centro.

Pabellón Cuauhtémoc. El encendido está programado para el viernes 27 a las 18:00 horas . La plaza se ubica en Antonio M. Anza 20, colonia Roma Sur .

El encendido está programado para el . La plaza se ubica en . Estación Buenavista del Tren Suburbano. Las actividades comenzarán el sábado 28 a las 15:00 horas en la explanada de la estación. La celebración tendrá temática de 31 Minutos y un concierto gratuito .

Las actividades comenzarán el en la explanada de la estación. La celebración tendrá temática de y un . Portal Centro. El encendido será el sábado 28 a las 18:30 horas y estará acompañado de un espectáculo familiar de Puchunguitoys. La plaza está en Lorenzo Boturini 258, colonia Tránsito.

Nuevo León

El próximo 29 de noviembre se realizará el encendido del árbol que marca el inicio de la Macro Navidad 2026 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La cita es frente al Museo de Historia Mexicana. Además habrá una pastorela que viene desde la Ciudad de México (CDMX).

Michoacán

Este domingo 29 de noviembre, a las 18:45 horas, en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, se llevará a cabo el encendido de “Luces por la Paz”, en el marco del programa Navidad Mágica en la capital del estado.

En el primer cuadro de la ciudad se instalarán intervenciones con iluminación y decoración navideña en templos, plazas, jardines, y atractivos emblemáticos, como el Callejón del Romance y el tranvía turístico.

Coahuila

El próximo 29 de noviembre se realizará el encendido de Villamagia Coahuila en las ciudades de Monclova, Saltillo, Parras, Torreón y Múzquiz. En todos estos puntos el evento comienza a las 19:00 horas.

Chiapas

Este viernes 27, encendido del árbol del Cerrito de San Cristóbal, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El domingo 29 se iluminará el Parque Central y abrirán las villas navideñas.

Chihuahua

El encendido del árbol de Navidad en la Plaza del Ángel será el lunes 30, con actividades desde las 17:00 y ceremonia a las 19:00 horas.

Jalisco

Este viernes 27, a las 19:00 horas, inicia el espectáculo de encendido del árbol en Plaza del Sol, con música y luces

Querétaro

También hoy, viernes 27 a las 18:30 horas, será el encendido del árbol e inauguración del bazar navideño en el Jardín Principal de El Pueblito, en Corregidora. Patio Querétaro también anuncia su encendido para el domingo 29, sin hora publicada en la ficha consultada.

Sonora

Sábado 28, dos encendidos en Hermosillo. Patio Hermosillo lo anuncia a las 16:00 horas y el Parque Infantil a las 18:00 horas, con entrada gratuita en este último.

Tamaulipas

Sábado 28, 19:30 horas, encendido en Patio Matamoros, según el programa difundido a nombre de la plaza. Las actividades empiezan a las 17:00 horas, con taller de cartas a Santa, espectáculo infantil y música.

Tlaxcala

Este viernes 27 a las 18:00 horas será el encendido en Patio Tlaxcala, en Apetatitlán. Domingo 29, 18:00 h, apertura de la temporada navideña en el Zócalo de Val’Quirico, con encendido y una presentación de “El Cascanueces“.

Yucatán

El Ayuntamiento de Mérida programó cinco encendidos gratuitos. Viernes 27, Plaza Grande a las 18:00 horas. Sábado 28, colonia México a las 16:30 horas. Domingo 29, Parque La Arbolada a las 17:00 horas y, a las 18:00 horas, San Cristóbal y Parque de Santa Ana.

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