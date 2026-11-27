Clima México

Debido a la primera tormenta invernal, para este viernes y sábado se espera caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y CDMX. En la capital del país se pronostican lluvias fuertes que podrían ser las más fuertes del año.

Pago digital

La Secretaría de Hacienda oficializó la transición hacia el pago digital en gasolineras y casetas de peaje. El efectivo seguirá aceptándose mientras se emiten las reglas para implementar el cambio de manera gradual.

Fraude en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco investiga a una presunta red criminal que contrataba seguros de vida a nombre de personas vulnerables y después las asesinaba para cobrar las pólizas. El fraude se estima en 300 millones de pesos.

Hackeo Fuerza Aérea EE.UU.

Cibercriminales vulneraron Cloud One, la principal plataforma de nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que podría comprometer datos confidenciales de carácter táctico, logístico y del personal.

Sasha Sokol

Sasha Sokol criticó la serie sobre Timbiriche por considerar que distorsiona el abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano y minimiza su lucha legal.