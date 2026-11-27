Foto: Cuartoscuro

Las gasolineras de México dejarán gradualmente de aceptar pagos en efectivo y tendrán que adoptar mecanismos de cobro exclusivamente electrónicos, una medida que también se aplicará en las casetas de peaje y que podría representar dificultades en las regiones con menor conectividad.

Durante una entrevista en el programa “A las Nueve en Uno“, con Pablo Valés y Rocío Ireta, el analista energético Ramsés Pech explicó que la transición podría realizarse con mayor rapidez en las zonas metropolitanas, donde el uso de tarjetas bancarias está más extendido.

Advirtió que el principal desafío estará en las comunidades alejadas, donde una parte importante de la población todavía utiliza efectivo para comprar gasolina y diésel y no siempre cuenta con acceso a servicios bancarios o una conexión estable a internet.

Pech consideró necesario revisar las reglas que publiquen las autoridades para conocer si se contemplarán excepciones en aquellas regiones donde las condiciones tecnológicas dificulten la aplicación de esta medida.

Mayor control en la comercialización de combustibles

El especialista relacionó el cambio en los mecanismos de pago con las nuevas disposiciones para la comercialización de petrolíferos, que buscan fortalecer la trazabilidad de los combustibles y combatir el mercado ilegal.

Explicó que las estaciones de servicio tendrán mayores responsabilidades para verificar el origen de los productos que comercializan, pues el incumplimiento de las nuevas disposiciones podría poner en riesgo sus permisos de operación.

Presupuesto de Pemex genera preocupación por falta de mantenimiento

Durante la entrevista también se abordó el presupuesto de más de 527 mil millones de pesos contemplado para Pemex en 2027. Al respecto, Pech advirtió que los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura serían insuficientes frente a las necesidades de la empresa.

Detalló que entre 27 mil y 30 mil millones de pesos se destinarían a este rubro, equivalente a aproximadamente 5 o 6% del presupuesto total.

El analista señaló que Pemex cuenta con ductos que en su mayoría superan los 30 años de antigüedad, además de refinerías con más de un siglo de operación, por lo que consideró indispensable fortalecer el mantenimiento preventivo para evitar accidentes, fugas y derrames.

También recordó que durante 2026 se han registrado diversos incidentes en instalaciones petroleras y advirtió que la falta de inversión podría incrementar los riesgos para los trabajadores y las comunidades cercanas.

Combustibles podrían mantener precios elevados en 2027

Sobre las perspectivas para el próximo año, Pech explicó que los precios de las gasolinas y el diésel dependerán de factores como el ajuste del IEPS, la inflación, el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio.

Advirtió que un dólar cercano a los 20 pesos encarece las importaciones de combustibles que realizan Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues se requieren más pesos para adquirir productos en el mercado internacional.

Finalmente, planteó que México podría evaluar un mayor uso de etanol en las mezclas de gasolina como una alternativa para contribuir a reducir costos y fortalecer el intercambio comercial con Estados Unidos.

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