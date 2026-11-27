En Puebla, se viralizó un adulto de la tercera edad. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, los videos virales son una constante. En esta ocasión, un adulto mayor llamó la atención en redes sociales luego de que se difundieran imágenes en las que aparece regalando palomitas de maíz que llevaba en un paraguas. La escena pronto comenzó a circular en distintas plataformas.

Video del adulto mayor en Puebla

Vestido con traje oscuro, camisa clara y boina, el hombre habría aprovechado una promoción de una cadena cinematográfica que invitaba a los clientes a llevar sus propios recipientes para llenarlos con palomitas de maíz a un precio especial.

❤️🍿 ¡Los pequeños detalles hacen la diferencia! En la zona de Plaza Angelópolis, en Puebla, captaron a una persona de la tercera edad regalando palomitas bajo un enorme paraguas, sorprendiendo a los transeúntes y regalando sonrisas en medio de la rutina diaria. ¡Un gesto que… pic.twitter.com/XBpjitw3eC — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) November 27, 2026

El adulto mayor decidió llevar su paraguas para aprovechar la oferta. Después de llenarlo, se dirigió a la concurrida Plaza Angelópolis, donde comenzó a compartir las palomitas con las personas que se encontraban en el lugar.

En las imágenes, retomadas por diversas cuentas y medios, entre ellos @Trafico_Puebla, se observa a varios jóvenes acercarse al hombre para recibir palomitas. Una de las asistentes incluso sacó su teléfono celular para grabar el peculiar momento.

“Hoy volví a ser niño a mis 83 años. Mi hijo me llevó al cine y de recipiente para mis palomitas llevé mi paraguas. Seguimos gritando ¡palomitas! por la plaza, los niños se acercaron y todos reímos. Este año tuve un infarto y compartir palomitas me alegró el corazón”, contó el adulto mayor en la cuenta de TikTok de su hijo, Jorge Palacios, conocido como “El Pillo”.

En el perfil se pueden encontrar otras experiencias y aventuras que padre e hijo han compartido, desde la construcción de un reloj hasta otros momentos especiales.

Aprovechan promoción de palomitas

La promoción de la cadena de cines también llamó la atención de otros usuarios de redes sociales, quienes compartieron videos de los recipientes que llevaron para aprovechar la oferta. Entre los objetos utilizados para recibir las palomitas se observaron ollas para tamales, termos gigantes, cestos para ropa, bolsas, tambos e incluso un excusado.

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