Irán amenaza con respuesta “sin límites geográficos” ante posible ofensiva de EE. UU. o Israel

Tensiones vuelven a escalar en Medio Oriente. Foto: Reuters-AFP

Irán advirtió que responderá “sin límites geográficos“ ante cualquier nueva ofensiva militar de Estados Unidos o Israel. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ordenó a las Fuerzas Armadas actuar de manera inmediata y contundente frente a cualquier amenaza, mientras crecen las tensiones en Oriente Medio y las especulaciones sobre una posible reanudación de la guerra.

En un mensaje publicado este sábado 31 de octubre en su cuenta oficial de Telegram, Jamenei sostuvo que, si los enemigos de Irán lanzan nuevos ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas y la población iraní quienes determinen cuándo y bajo qué condiciones terminarán las acciones de respuesta.

Irán actualizará sus objetivos militares

Durante una reunión con altos mandos militares, Jamenei insistió en que cualquier nivel o tipo de amenaza debe recibir una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas.

Además, ordenó actualizar la base de datos de objetivos militares para que los activos estadounidenses e israelíes, tanto físicos como no físicos, estén al alcance de las Fuerzas Armadas iraníes.

El comunicado difundido por el líder supremo también señala que los mandos militares reportaron un alto nivel de preparación de las fuerzas en la costa del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz, el mar de Omán y las fronteras noroccidental y suroriental de Irán. También informaron sobre un aumento en la producción de municiones y armamento.

Jamenei reconoció el respaldo del llamado Frente de Resistencia, integrado por grupos aliados de Irán en distintos países, y destacó la coordinación entre sus áreas de operación como un factor estratégico para el panorama político y de seguridad de Asia Occidental.

Ejército iraní advierte que nuevos ataques extenderían la guerra

La advertencia de Jamenei coincide con las declaraciones del Ejército iraní, cuyo portavoz, Mohammad Akraminia, afirmó que una nueva ofensiva estadounidense ampliaría el conflicto en Oriente Medio.

En un mensaje publicado en X, Akraminia sostuvo que, si el presidente de Estados Unidos emprende nuevas acciones militares bajo presión de Israel, las consecuencias se extenderían a una zona geográfica mucho mayor.

Las declaraciones se producen mientras persisten las amenazas de nuevas operaciones militares de Estados Unidos e Israel y continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar que se reanuden los combates. Mediadores de Qatar se encuentran en Teherán y, de acuerdo con reportes de prensa, el vicepresidente estadounidense JD Vance habría enviado una carta al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei.

Reportan ataque contra barcos pesqueros en el estrecho de Ormuz

En medio de las tensiones, autoridades iraníes reportaron este sábado un ataque contra dos embarcaciones pesqueras cerca de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

El vicegobernador de la provincia de Hormozgán, Ahmad Nafisi, responsabilizó a Estados Unidos y señaló que dos pescadores resultaron heridos, mientras que otros dos permanecían desaparecidos. De acuerdo con su versión, las embarcaciones fueron atacadas alrededor de las 11:30 horas locales y se desplegaron operaciones de búsqueda y rescate.

El incidente añade tensión a una región estratégica para el tránsito marítimo y energético internacional, mientras Irán advierte que cualquier nueva ofensiva podría ampliar el conflicto.

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