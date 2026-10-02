Detienen a Miguel Ángel “N”, alias “Sol”, ligado a red de huachicol fiscal

Detenido en Zapopan, Jalisco. Foto: GettyImages

La Secretaría de Marina (Semar) informó este viernes sobre la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, en Zapopan, Jalisco, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Detención en Zapopan

De acuerdo con la Semar, la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia señaló que Miguel Ángel “N” fue detenido en cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra.

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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026

Capitán Sol: ya lo habían relacionado con apuestas por más de 60 mdp

Miguel Ángel “N”, identificado como “Capitán Sol”, ya había sido relacionado con operaciones financieras por más de 60 millones de pesos en apuestas antes de su reciente detención en Zapopan, Jalisco.

En septiembre de 2025 se dio a conocer una investigación en la que se señalaba que el capitán retirado recibía una pensión de 18 mil 785 pesos mensuales, mientras que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), había realizado gastos millonarios en el Hipódromo de las Américas y casinos.

¿Qué se sabía de las apuestas del Capitán Sol?

Entre 2015 y 2023 el Hipódromo de las Américas y casinos emitieron alrededor de 400 alertas a autoridades hacendarias relacionadas con las apuestas realizadas por “Capitán Sol”.

La FGR señaló que el monto de los gastos en apuestas superaba los 60 millones de pesos durante un periodo de cinco años.

La dependencia consideró que esos movimientos financieros no eran congruentes con los ingresos que reportaba como jubilado y señaló que existía un alto manejo de efectivo.

Lo relacionan con investigación por huachicol fiscal

Desde entonces, autoridades lo habían señalado por su presunta participación en una red de corrupción en las aduanas relacionada con el ingreso ilegal de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Según las autoridades, Miguel Ángel “N” habría estado involucrado en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, operaciones en las que presuntamente se permitió el ingreso de combustible.

Capitán Sol tenía 11 cuentas bancarias y ocho inmuebles

La investigación financiera citada por la FGR también identificó 11 cuentas bancarias a nombre de Miguel Ángel “N”, así como la adquisición de ocho inmuebles.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, seis de las propiedades se encontraban en Veracruz y dos en Ciudad de México, con un valor conjunto reportado de aproximadamente 13 millones de pesos.

La Fiscalía sostuvo que el nivel de gastos y movimientos de efectivo identificados rebasaba las percepciones que tenía como asalariado y jubilado.

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