Las de hoy | 2 de octubre de 2026

| 09:31 | Benell Cortés | Uno TV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 2 de octubre de 2026

  • El Universal: Sonora y Baja California contrataron a narcoempresas acusadas en Estados Unidos
    Ambas entidades, así como los ayuntamientos de Tecate y Playas de Rosarito, han otorgado contratos millonarios a empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a sus presuntos vínculos con una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

  • Reforma: Devuelve al SAT 13% menos de IVA
    Pagan a la liquidez y capital de trabajo de las empresas.

  • Milenio Diario: Todo está armado, yo solo soy accionista de la empresa
    Rufo, en entrevista con Milenio el bajacaliforniano comparte que en el Altiplano se hizo amigo de varios exgobernadores del PRI y el exmando naval Roberto Farías, también acusado de huachicol.

  • La Jornada: Conspiró la CIA con la derecha en vísperas de la matanza del 68
    A 58 años aún oculta datos.

  • Excélsior: Avanza ley con más castigos al huachicol
    Diputados aprobaron en comisiones la iniciativa presidencial con una modificación para establecer multas de hasta 100% del valor comercial en caso de contrabando.

  • El Financiero: Mejor AMPIB esperado para 2026 y visión del entorno actual
    Encuesta de Banxico, previsión de crecimiento oliga tres meses al alza y sube a 1.4%, mayor optimismo de analistas en economía.

  • El Economista: Remesas a México bajaron 3.6% en agosto, llegaron a 5 mil 452 millones de dólares

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