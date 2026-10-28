Multan con 67 millones a empresas por simular competencia ante el Gobierno

9 empresas fueron sancionadas. Foto: Cuartoscuro / Comisión Antimonopolio

La Comisión Nacional Antimonopolio impuso multas por 67 millones de pesos a empresas y directivos que simularon competir en contratos de tecnología del Gobierno federal. Las irregularidades ocurrieron entre 2012 y 2022 y afectaron a 12 instituciones públicas, entre ellas el IMSS, ISSSTE y Pemex.

De acuerdo con la autoridad, las empresas acordaban los precios que presentarían y quién participaría en los procesos de contratación. Esto provocó que las dependencias pagaran sobreprecios superiores al 40% en la compra y renta de equipos tecnológicos.

¿Cómo operaban las empresas sancionadas por la Comisión Antimonopolio?

La investigación reveló que nueve empresas coordinaron sus propuestas durante 10 años para aparentar que competían entre sí en licitaciones y otros procedimientos de contratación pública.

En lugar de presentar ofertas independientes, acordaban los precios y su participación, lo que impedía que las instituciones obtuvieran mejores condiciones de contratación.

Las irregularidades involucraron la adquisición y arrendamiento de computadoras, impresoras, equipos de telecomunicaciones, sistemas de seguridad y otros servicios tecnológicos.

La Comisión calificó estas conductas como prácticas monopólicas absolutas, consideradas las infracciones más graves de la Ley Federal de Competencia Económica.

¿Qué empresas fueron sancionadas por simular competencia?

De acuerdo con la Comisión Nacional Antimonopolio, las nueve empresas involucradas son:

Soluciones Tecnológicas Especializadas

Ofi Store

Factoría de TI

Altum Tecnologic

Distribuidora y Comercializadora Bossanova

Ofiequipos P.C.

Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones

DSTI México

Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones

La autoridad señaló que las empresas presentaban propuestas que parecían independientes, aunque previamente habían acordado cómo participar.

IMSS, Pemex e ISSSTE, entre las 12 instituciones afectadas

Los procedimientos de contratación involucraron a las siguientes instituciones:

IMSS e ISSSTE.

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Comisión Nacional del Agua (Conagua)

FOVISSSTE y Fonatur

Secretaría de Economía

Instituto Nacional de Medicina Genómica

Instituto Nacional de Perinatología

Telecomunicaciones de México, ahora Financiera para el Bienestar

Fideicomiso para la Cineteca Nacional

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

La Comisión determinó que las instituciones afectadas pagaron más de 40% adicional respecto de lo que habrían desembolsado en condiciones de competencia.

¿Qué sigue tras las multas de 67 millones de pesos?

La Comisión Nacional Antimonopolio ordenó notificar a las instituciones afectadas y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para los efectos legales correspondientes.

También informó que, con la última reforma, las sanciones por estas prácticas pueden alcanzar hasta el 15% de los ingresos acumulables de los involucrados.

La resolución todavía puede ser impugnada ante juzgados federales especializados en competencia económica.

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