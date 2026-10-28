Agua y circo: policía de Jalisco reparte agua acompañada de un payaso

Payaso reparte agua en Jalisco. Foto: Uno TV

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, señalada por presunto uso excesivo de la fuerza y abuso policial durante la protesta en la que habitantes exigieron agua limpia el pasado 11 de octubre, ahora reparte agua en colonias afectadas por la falta de suministro, con apoyo de un payaso y una mujer que portan uniformes del área de Prevención del Delito.

Policía de Jalisco reparte agua con apoyo de un payaso

En videos difundidos en redes sociales, un hombre con la cara pintada de payaso acompaña la entrega de agua y conversa con los habitantes de las colonias afectadas por la falta de suministro.

“Ay, pásate compañera. Es un placer estar con usted. Venimos por parte de Prevención del Delito, con la Policía del estado, a entregarle agüita, papá. ¿Cómo ve? ¿Dónde va a querer que le pongamos el agua?”. Abajo de la escalera, muy bien, compañeros vénganse con el agüita, vamos a entregarle a don Salvador, Ay apa”.

Mientras el payaso anima la entrega entre sonrisas, en otra toma la mujer sostiene una manguera para llenar un aljibe. En otras imágenes, ambos aparecen sobre el tanque de una pipa durante recorridos por distintas colonias.

¿Quiénes participan en la entrega de agua en Jalisco?

Fuentes anónimas de la Secretaría indicaron que la mujer está en la nómina de la dependencia. Respecto al payaso, desconocen si es trabajador o fue contratado para participar en estas actividades.

En las viviendas que no cuentan con aljibe o tinaco, entregan recipientes grandes de plástico azul, con capacidad de 200 litros, identificados con una etiqueta de Prevención del Delito y el hashtag “La Policía de Jalisco”.

Entregan 200 litros de agua a 50 familias en Guadalajara

Las publicaciones que acompañan los videos aseguran que la Secretaría de Seguridad y el área de Prevención del Delito distribuyeron 200 litros de agua a 50 familias en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas adultas mayores y con discapacidad.

De acuerdo con esos mensajes, la entrega se realizó en las colonias Progreso, San Juan Bosco y Blanco y Cuéllar, en Guadalajara, afectadas por la rotación del suministro de agua.

Los videos, con la misma duración y encuadre, fueron publicados casi al mismo tiempo en distintas cuentas de redes sociales que suelen difundir información oficial o favorable al Gobierno de Jalisco y a los municipios metropolitanos.

Investigan a policías por operativo contra protesta por agua limpia

La estrategia contrasta con los cuestionamientos que enfrenta la corporación por el operativo frente a Casa Jalisco del 11 de octubre, cuando policías utilizaron chorros de agua a presión y gas lacrimógeno contra manifestantes que exigían agua limpia. Por esos hechos, 17 elementos y tres mandos son investigados.

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