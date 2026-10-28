Trabajadores de Pemex y CFE rompen mesa con Sener; exigen frenar recortes a pensiones y aumentos salariales

Trabajadores y jubilados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro. Foto: Uno TV

Personal activo y exempleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro rompieron el diálogo con la Secretaría de Energía (Sener) tras la manifestación en inmediaciones de la dependencia federal.

La decisión se tomó tras no recibir respuestas concretas respecto a sus incrementos salariales y ante el avance de los recortes a sus pensiones, señaladas por el oficialismo como “doradas”.

Los manifestantes decidieron levantarse de la mesa al considerar que las autoridades presentes no contaban con el nivel de decisión necesario para solucionar sus demandas.

“La mesa que nos atendió no tenía el nivel resolutivo, nos paramos de la mesa”. Silvia Ramos Luna, integrante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex.

Ramos Luna adelantó que buscarán una negociación interinstitucional con autoridades federales de mayor jerarquía para dar seguimiento a los recursos presupuestales.

“Se va a hacer una mesa con Presupuesto, Hacienda, Gobernación, Energía y nosotros para dar la solución… Lo que estamos pidiendo es saber en qué se gastó el dinero que se nos dio para nuestros aumentos”. Silvia Ramos Luna

Evaden el tema tras reforma constitucional

Dirigentes de la Alianza Nacional de Jubilados explicaron a Uno TV que los funcionarios de la Sener argumentaron desconocer los rezagos en incrementos salariales y jubilaciones, escudándose en que el asunto dejó de ser su competencia tras la modificación al artículo 127 constitucional.

Asimismo, los representantes lamentaron que la crisis y el recorte a las pensiones no sólo impacten al sector energético, sino a diversos grupos de la población, en medio de señalamientos de opacidad.

Al respecto, Antonio Vega, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, cuestionó la falta de claridad en las cifras oficiales sobre las irregularidades detectadas en el sistema de retiro:

“Mucha gente pensó que eran los únicos porque llevaban millones; nadie lleva millones. Ahorita le exigimos a la Secretaría de Energía que nos diga, de los 94 mil, a cuántos les llegó de forma incorrecta su pensión y a ellos qué les han hecho. ¿Al que se la llevó de forma incorrecta ya se la quitaron?”. Antonio Vega, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados

Finalmente, el vocero denunció un trato desigual frente a las irregularidades y exigió el respeto a los derechos laborales adquiridos tras décadas de servicio.

“Ahorita hablamos de corrupción y hasta los protegen, pero a un trabajador que laboró 30, 40 ó 50 años no le respetan su derecho. Ya no digo progresividad o que le den más, no le respetan su derecho, pero a un corrupto lo protegen; eso no es un estado de Derecho”. Antonio Vega, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados.

Próxima cita en la Sener

La comisión representativa reanudará las reuniones el martes 3 de noviembre a mediodía en la sede de la Sener (a un costado de la Glorieta de Insurgentes).

Para dicho encuentro, exigen ser atendidos por funcionarios con capacidad resolutiva y recibir un calendario formal de mesas de trabajo con las autoridades correspondientes.

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