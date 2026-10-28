Buen Fin 2026: Concanaco estima ventas por 235 mil millones de pesos, pero menor crecimiento

Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, cinco días de descuentos y promociones en todo el país. Para esta decimosexta edición, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estima una derrama económica de 235 mil millones de pesos.

“Hay una estimación para el 2026 por parte de la confederación de una derrama económica nacional de aproximadamente 235 mil millones de pesos. Esto representa un incremento proyectado respecto a la cifra que se estimó en 2025”. Octavio De la Fuente, presidente de Concanaco Servytur

De cumplirse esta proyección, el crecimiento sería de 7.3% respecto a 2025, una desaceleración frente al incremento de 26.1% registrado entre 2024 y 2025.

Derrama económica Buen Fin 2024-2026:

2024: $173 mil 800 millones

2025: $219 mil 200 millones

2026: $235 mil millones (estimación)

Para esta edición se prevé la participación de más de 200 mil establecimientos. Las tiendas físicas seguirían concentrando la mayor parte de las ventas, mientras que el comercio electrónico representaría aproximadamente una quinta parte de la derrama económica.

“Además estamos estimando que cerca de 49 mil millones de pesos, aproximadamente el 21% de la derrama se va a generar en operaciones en línea. Alrededor de 186 mil millones de pesos, es decir el 79% estamos esperando que se mantenga en tiendas físicas”. Octavio De la Fuente, presidente de Concanaco Servytur

La moda encabezaría las preferencias de los compradores, seguida de electrónicos, artículos de cuidado personal, electrodomésticos y celulares, categorías que se perfilan entre las más buscadas durante esta edición.

Productos con mayor intención de compra:

38% Moda

30% Electrónica

27% Cuidado personal

24% Electrodomésticos

21% Celulares

Ante la expectativa de ventas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición de los consumidores una plataforma para consultar los precios monitoreados y comparar ofertas antes de realizar una compra.

“Queremos presentarles la herramienta Quién es es quién en los precios, en el Buen Fin, ya está disponible en la página: elbuenfin.profeco.gob.mx en esta herramienta pueden verificar los precios que hemos monitoreado”. Juanita del Rocío Rubio, representante de Profeco

La herramienta está disponible en elbuenfin.profeco.gob.mx, donde los consumidores pueden revisar los precios monitoreados y tomar decisiones de compra mejor informadas.

Con una derrama proyectada de 235 mil millones de pesos, el Buen Fin busca impulsar las ventas a nivel nacional. Sin embargo, el llamado a los compradores es a revisar las condiciones de las promociones y comparar precios, pues no todos los descuentos anunciados necesariamente representan un ahorro.

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