Desapariciones en México: tercera semana de octubre registra 181 casos

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el miércoles 28 de octubre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026 se registraron en México 181 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

99 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 54.70% de los casos reportados.

82 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 45.30% del total de casos reportados.

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 82 fueron con vida y ninguna sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 43 casos, integrados por 21 hombres y 22 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Durango con 16 casos, divididos en 5 hombres y 11 mujeres

con 16 casos, divididos en 5 hombres y 11 mujeres Michoacán con 13 casos, divididos en 10 hombres y 3 mujeres

con 13 casos, divididos en 10 hombres y 3 mujeres Zacatecas con 12 casos, divididos en 9 hombres y 3 mujeres

con 12 casos, divididos en 9 hombres y 3 mujeres Veracruz con 11, divididos en 9 hombres y 2 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor en hombres. Del total de 181 personas reportadas, 103 fueron hombres y 78 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 53 registros. De ellos, 33 corresponden a mujeres y 20 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 20 y los 24 años, así como entre los 30 y los 34 años, con 17 personas. En el primer grupo desaparecieron 7 mujeres y 10 hombres, mientras que en el segundo grupo: 1 mujer y 16 hombres.

Por otra parte, del grupo de menores de entre 10 y 14 años de edad, se reportaron 20 casos, de los cuales 6 fueron hombres y 14 mujeres.

Los datos muestran que los grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 66 mil 607 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 25 de octubre de 2026 contabilizan 66 mil 607 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

20 mil 662 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 31.02% del total

45 mil 945 son personas localizadas, cifra que representa el 68.98% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 735 personas localizadas sin vida, que representa el 8.13% de los localizados

42 mil 210 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.87% de los localizados

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 42 mil 294 corresponden a hombres, 24 mil 296 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

Diez estados concentran 41 mil 741 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 836 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 6 mil 928

con 6 mil 928 Nuevo León con 4 mil 804

con 4 mil 804 Guanajuato con 4 mil 473

con 4 mil 473 Puebla con 3 mil 843

con 3 mil 843 Sonora con 3 mil 458

con 3 mil 458 Michoacán con 3 mil 158

con 3 mil 158 Sinaloa con 2 mil 858

con 2 mil 858 Tamaulipas con 2 mil 302

con 2 mil 302 Baja California con 2 mil 081

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 41 mil 741 casos.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 15 mil 096 registros, integrados por 8 mil 885 mujeres y 6 mil 211 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 786 casos, con 5 mil 462 hombres y 2 mil 324 mujeres.

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 496 casos, con 5 mil 607 hombres y mil 889 mujeres.

El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 850 registros, de los cuales mil 581 corresponden a mujeres y 5 mil 269 a hombres.

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados,con 65 mil 409 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades:

Estadounidense con 336 casos

Colombiana con 203 casos

Venezolana con 171 casos

Hondureña con 117 casos

Guatemalteca con 62 casos

Cubana con 65 casos

Salvadoreña con 32 casos

Ecuatoriana con 20 casos

Canadiense con 13 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 25 de octubre de 2026.

Nota: Es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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