Transportistas exigen más seguridad; Guardia Nacional les reprocha no usar su estrategia

Guardia Nacional reconoce inseguridad en carreteras. Foto: Cuartoscuro

Los transportistas exigen más seguridad en las carreteras. La Guardia Nacional responde que los afectados no están utilizando correctamente su estrategia contra los robos. Así lo afirmó el general retirado Cruz Isaac Muñoz Navarro, responsable de la seguridad carretera.

“El problema es que los afectados no la están queriendo emplear como debe de ser, si nos emplearan, les aseguro, no habría robos o sería mínimo, la estrategia Balam es muy económica, es muy sencilla”. Cruz Isaac Muñoz Navarro

Titular de la Coordinación de Seguridad a Carreteras y Aeropuertos Federales

Las declaraciones llegan tras dos días de protestas y bloqueos por la inseguridad.

Asaltos en carreteras persisten pese a baja en denuncias

Según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, en lo que va del año se han reportado mil 125 asaltos y 15 operadores asesinados.

Por su parte, las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública registran 3 mil 646 denuncias por robo a transportistas entre enero y septiembre, 21% menos que en el mismo periodo de 2025.

Aunque las denuncias han disminuido, los asaltos persisten.

Guardia Nacional reconoce que eliminar los robos es complicado

En el foro de seguridad, el general reconoció que la meta de eliminar los robos es complicada.

“¿Qué es lo que queremos a futuro? Primero seguir avanzando en el objetivo de la Guardia, que haya cero robos, está complicado, pero qué bueno que nos ponemos una meta de ese tamaño”. Cruz Isaac Muñoz Navarro.

Transportistas piden triplicar patrullas y elementos de la Guardia Nacional

Ante la violencia, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos pidió triplicar el número de patrullas y elementos de la Guardia Nacional.

El general aseguró que seguirán comprando vehículos.

“Se van a comprar patrullas, cada año se compran patrullas, nosotros las patrullas de la Guardia Nacional, casi todas son nuevas, se van a seguir comprando”. Cruz Isaac Muñoz Navarro

Sin embargo, no precisó cuántas unidades se incorporarán ni cuándo reforzarán las rutas más peligrosas.

Los transportistas suspendieron los bloqueos tras acordar mesas de trabajo con Gobernación, pero la demanda de seguridad sigue sin resolverse.

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