GP de México 2026: 10 claves para entender la F1 como experto

Sé un experto en el GP de México. Foto: Cuartoscuro

La Fórmula 1 no se trata solamente de velocidad, detrás de cada carrera hay estrategias, decisiones de los ingenieros, administración de neumáticos y sistemas que pueden cambiar el resultado de un Gran Premio.

El GP de México 2026 se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una carrera programada a 71 vueltas.

Para seguir lo que ocurre en la pista, es importante conocer algunos términos que se escuchan durante las transmisiones y entender las novedades del reglamento de esta temporada.

Estas son 10 claves para comprender la máxima categoría del automovilismo como un experto.

1. ¿Cómo se define el orden de salida de los pilotos?

La clasificación determina desde qué posición arrancará cada piloto el Gran Premio. Se divide en tres sesiones eliminatorias: Q1, Q2 y Q3.

En la temporada 2026 participan 22 monoplazas, por lo que seis pilotos quedan eliminados al terminar la Q1 y otros seis después de la Q2. Los 10 restantes disputan la Q3, en la que buscan conseguir la pole position, es decir, el primer lugar de la parrilla de salida.

Sin embargo, el resultado de la clasificación no siempre determina la posición definitiva de cada competidor, las sanciones por cambios de componentes mecánicos o infracciones deportivas pueden modificar la parrilla.

Por eso, conseguir la pole position es una ventaja importante, pero no garantiza ganar la carrera.

2. ¿Qué es un pit stop y por qué puede cambiar una carrera?

Un pit stop es una parada en los boxes para cambiar neumáticos, hacer ajustes permitidos o cumplir una sanción, en una categoría en la que las diferencias entre los competidores pueden ser de décimas de segundo, el tiempo que se pierde en esta operación puede resultar decisivo.

Los equipos entrenan para que sus mecánicos realicen los cambios de neumáticos en el menor tiempo posible. Sin embargo, no solamente importa la rapidez de la operación, también es fundamental elegir el momento adecuado para detenerse.

Una parada anticipada puede permitir que un piloto aproveche sus neumáticos nuevos para adelantar a un rival cuando este entre a boxes.

Una decisión equivocada, en cambio, puede hacerlo regresar a la pista detrás de otros autos o encontrar tráfico que le impida avanzar.

3. ¿Qué significan los neumáticos blandos, medios y duros?

Los neumáticos son una de las herramientas más importantes para la estrategia de carrera. En condiciones de seco, Pirelli identifica sus compuestos de Fórmula 1 con tres colores, rojo para los blandos, amarillo para los medios y blanco para los duros.

Los blandos suelen ofrecer mayor agarre y permitir vueltas rápidas, aunque pueden degradarse con mayor rapidez.

Los medios buscan un equilibrio entre rendimiento y duración, mientras que los duros suelen soportar más vueltas, aunque pueden necesitar más tiempo para alcanzar su temperatura de funcionamiento.

La elección depende del circuito, la temperatura, el desgaste y el comportamiento del monoplaza.

Además, durante una carrera disputada en seco, los equipos deben cumplir las reglas sobre el uso de distintos compuestos de neumáticos.

Por ello, la estrategia no consiste simplemente en utilizar las llantas más rápidas, sino en encontrar la combinación que permita mantener un buen ritmo durante toda la prueba.

4. ¿Cómo funcionan los sistemas de adelantamiento de la F1 en 2026?

Una de las novedades más importantes de la temporada 2026 es que el sistema DRS tradicional fue sustituido por un esquema que combina aerodinámica activa y herramientas de gestión de energía.

La aerodinámica activa permite modificar la posición de los alerones delantero y trasero en zonas determinadas del circuito, en el modo para rectas, los elementos se ajustan para reducir la resistencia al avance; en las curvas, regresan a una configuración que favorece el agarre.

El reglamento también incorpora el Overtake Mode, un recurso que permite al piloto utilizar energía eléctrica adicional para intentar adelantar cuando se encuentra a menos de un segundo del auto de adelante en el punto de detección correspondiente.

Este modo no debe confundirse con el Boost Mode, que permite al piloto gestionar la entrega de energía disponible para atacar o defender su posición.

Entender estas diferencias ayuda a explicar por qué un competidor puede acercarse a otro en una recta, pero no necesariamente completar el adelantamiento.

5. ¿Qué papel juega la energía eléctrica en los monoplazas?

Los autos de Fórmula 1 utilizan unidades de potencia híbridas que combinan un motor de combustión interna con un sistema eléctrico. En 2026, la distribución de la potencia da un papel mucho más importante a la energía eléctrica.

Los monoplazas recuperan energía durante determinadas fases de la vuelta, como las frenadas, para almacenarla en la batería y utilizarla después.

Este proceso se conoce como recuperación o recarga de energía (recharge), los pilotos y sus equipos deben administrar esa reserva para aprovecharla en los momentos más convenientes, ya sea para atacar, defender una posición o mantener el rendimiento del auto.

La gestión energética es especialmente relevante porque no basta con acelerar al máximo en todo momento: también importa cuándo recuperar energía y cuándo desplegarla.

6. ¿Qué pasa cuando sale el Safety Car o el Virtual Safety Car?

El Safety Car es el auto de seguridad que entra a la pista cuando existe una situación que requiere reducir la velocidad de los competidores, como un accidente o la presencia de objetos en el circuito.

Los pilotos deben disminuir el ritmo y seguir las instrucciones correspondientes. Durante este periodo no pueden adelantar libremente y deben respetar las condiciones establecidas por dirección de carrera.

El Virtual Safety Car (VSC), por su parte, permite neutralizar la carrera sin que un vehículo de seguridad tenga que encabezar al grupo. Los pilotos deben respetar los tiempos mínimos establecidos para los sectores del circuito.

Ambos procedimientos pueden influir en la estrategia, una parada en boxes durante una neutralización puede resultar menos costosa en tiempo que una realizada bajo condiciones normales, aunque el beneficio depende de la situación de cada piloto y de las decisiones de sus rivales.

7. ¿Qué significan las banderas durante una carrera?

Las banderas permiten comunicar instrucciones y advertencias a los pilotos durante las sesiones. Reconocerlas ayuda a entender por qué un competidor reduce la velocidad o por qué una carrera puede detenerse.

Bandera amarilla: advierte de un peligro en la pista. Los pilotos deben reducir la velocidad y no adelantar en las condiciones señaladas.

advierte de un peligro en la pista. Los pilotos deben reducir la velocidad y no adelantar en las condiciones señaladas. Bandera roja: suspende la sesión por una situación que impide continuar con seguridad.

suspende la sesión por una situación que impide continuar con seguridad. Bandera verde: indica que la pista está despejada y que pueden reanudarse las condiciones normales de competencia.

indica que la pista está despejada y que pueden reanudarse las condiciones normales de competencia. Bandera azul: advierte a un piloto que otro competidor más rápido se aproxima para superarlo, de acuerdo con las condiciones del reglamento.

advierte a un piloto que otro competidor más rápido se aproxima para superarlo, de acuerdo con las condiciones del reglamento. Bandera a cuadros: señala el final de la sesión o de la carrera.

También existe la bandera negra, que puede indicar la descalificación de un piloto, y la bandera negra con círculo naranja, utilizada para advertir de un problema mecánico que requiere atención.

8. ¿Qué son el undercut y el overcut?

El undercut y el overcut son estrategias que buscan ganar posiciones aprovechando el momento en que un piloto entra a boxes.

El undercut consiste en detenerse antes que un rival para colocar neumáticos nuevos y aprovechar su mejor rendimiento. Si el piloto consigue rodar más rápido mientras su competidor permanece en pista, puede ganar la posición cuando ambos hayan realizado sus paradas.

El overcut funciona de manera contraria, el piloto retrasa su parada y busca aprovechar el ritmo de sus neumáticos actuales, una pista despejada o las dificultades de su rival para adelantarlo estratégicamente.

Ninguna de las dos estrategias garantiza el éxito, su efectividad depende del desgaste de los neumáticos, el tráfico, el tiempo que toma la parada y las condiciones de la carrera.

9. ¿Cómo se reparten los puntos y se decide al campeón?

En un Gran Premio convencional, los primeros 10 pilotos reciben puntos de acuerdo con su posición de llegada.

El ganador obtiene 25 puntos; el segundo lugar, 18; y el tercero, 15. A partir de ahí, la puntuación disminuye hasta llegar a un punto para quien termina en la décima posición.

Estos resultados alimentan dos campeonatos diferentes, el Campeonato Mundial de Pilotos reconoce al competidor que acumula más puntos durante la temporada, mientras que el Campeonato Mundial de Constructores contabiliza los puntos conseguidos por los pilotos de cada escudería.

Por eso, un equipo puede tener una buena temporada en el campeonato de constructores aunque ninguno de sus pilotos lidere la clasificación individual.

También hay que recordar que abandonar una carrera no significa necesariamente obtener cero puntos en todos los casos, pues la puntuación depende de las reglas aplicables y de las condiciones en las que se complete la prueba.

10. ¿Qué hace diferente al GP de México?

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a aproximadamente 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar, esta altitud representa uno de los principales desafíos técnicos para los equipos de Fórmula 1.

A esa altura, el aire es menos denso, lo que reduce tanto la resistencia al avance como la carga aerodinámica que ayuda a mantener los autos pegados al asfalto, también complica la refrigeración de los componentes mecánicos.

Por ello, los ingenieros deben encontrar un equilibrio entre velocidad en las rectas, agarre en las curvas y control de la temperatura. Aunque los monoplazas pueden alcanzar velocidades elevadas, la menor carga aerodinámica dificulta mantener el mismo nivel de adherencia en determinadas zonas.

El circuito también tiene una característica que lo distingue de muchos otros trazados, el paso por el estadio del Foro Sol, donde los aficionados pueden observar a los autos desde las gradas y vivir uno de los momentos más representativos del Gran Premio.

A esto se suma la larga recta de salida y llegada, que ofrece oportunidades de adelantamiento y convierte la primera frenada en uno de los puntos más interesantes de la carrera.

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