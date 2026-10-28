Mejora la imagen de México en EE. UU.: 47% tiene opinión positiva

Encuesta revela percepción de estadounidenses sobre México. Foto: Cuartoscuro

La imagen de México entre los estadounidenses mejoró en la última década. Actualmente, el 47% de los adultos en Estados Unidos tiene una opinión positiva del país, frente al 36% registrado en 2016, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center realizada en septiembre de 2026.

El estudio también encontró diferencias entre demócratas y republicanos. Mientras el 61% de los demócratas tiene una visión favorable de México, entre los republicanos el porcentaje es de 33%, una diferencia de 28 puntos porcentuales.

How do Americans feel about #Mexico? 🇲🇽



Views of Mexico have warmed since 2016. About half of U.S. adults now have a positive view of their neighboring country.



Democrats are about twice as likely as Republicans to say they have a warm view of Mexico. pic.twitter.com/R5mtd77UYO — Pew Research Center (@pewresearch) October 28, 2026

¿Qué opinan los estadounidenses de México en 2026?

Según el Pew Research Center, la percepción de México ha mejorado desde 2016. La calificación promedio que los estadounidenses otorgan al país pasó de 50 a 55 puntos, en una escala de cero a 100.

En esta medición, las calificaciones de cero a 49 representan opiniones negativas, 50 indica una postura neutral y de 51 a 100 refleja una percepción positiva.

Los resultados de 2026 muestran que:

47% tiene una opinión positiva de México.

24% mantiene una postura neutral.

28% tiene una percepción negativa.

En comparación, durante 2016 el 36% tenía una opinión positiva, el 29% neutral y el 31% negativa.

Demócratas tienen mejor opinión de México que republicanos

La encuesta muestra que la percepción de México varía según la identificación política de los estadounidenses.

Entre los demócratas y quienes se inclinan por ese partido, la opinión positiva aumentó del 47% en 2016 al 61% en 2026.

En el caso de los republicanos y sus simpatizantes, la percepción favorable pasó del 26% al 33% durante el mismo periodo.

Aunque ambos grupos muestran una mejor opinión de México, los demócratas tienen casi el doble de probabilidades de expresar una percepción positiva.

¿Cuántos estadounidenses tienen una opinión negativa de México?

El estudio también registró una reducción en las opiniones negativas hacia México.

Entre todos los adultos estadounidenses, el porcentaje con una percepción negativa pasó del 31% en 2016 al 28% en 2026.

Las diferencias también aparecen por identificación política:

Republicanos: 42% tiene una opinión negativa.

Demócratas: 17% expresa una percepción negativa.

El Pew Research Center señaló que la diferencia entre ambos grupos es una de las más amplias entre los 18 países evaluados.

La encuesta se realizó entre adultos estadounidenses del 14 al 20 de septiembre de 2026.

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