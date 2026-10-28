Retiran más de 1,300 cajas de mantequilla vegetal por moho y E.coli: qué pasó

La mantequilla retirada viene en paquetes de ocho onzas. Foto: Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos anunció un nuevo retiro del mercado. Esta vez se trata de 1,304 cajas de una mantequilla vegetal, distribuida en 10 estados, por la presencia de levadura, moho y E.coli.

Según el comunicado oficial de la agencia, la medida consiste en una “Retirada de Clase II“, una categoría que contempla la posibilidad de consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud.

Algunos consumidores todavía podrían tener el producto afectado en casa, refrigerado o congelado, por lo que deben conocer los detalles de la mantequilla y cómo actuar.

Recientemente, la FDA había anunciado el retiro de 40 mil latas de una ensalada de fruta de la marca Great Value, comercializada en Walmart, debido a la presencia de altos niveles de plomo.

¿Qué mantequilla vegetal fue retirada del mercado?

La medida se aplica a la “Miyoko’s Creamery European Style Salted Plant Milk Butter“, una alternativa vegetal a la mantequilla tradicional. El producto viene en paquetes individuales de 8 onzas (227 gramos), envueltos en papel encerado y colocados dentro de una caja de cartón.

De acuerdo con el informe de la FDA, las cajas de envío afectadas contienen seis paquetes cada una. En total, el retiro comprende 1,304 cajas, lo que equivale a 7,824 unidades individuales.

Los consumidores pueden identificar el producto mediante estos datos:

Marca: Miyoko’s Creamery

Miyoko’s Creamery Producto: European Style Salted Plant Milk Butter

European Style Salted Plant Milk Butter Contenido neto: 8 oz (227 gramos) por paquete

8 oz (227 gramos) por paquete Código UPC: 857554005773

857554005773 Número de lote en la caja individual: 07871

07871 Fecha de consumo preferente: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Código del lote en la caja exterior de envío: 1007871

La fecha y los códigos son especialmente importantes porque el retiro se refiere a un lote específico. La alerta no significa que todos los productos de Miyoko’s Creamery estén afectados. Incluso, pueden ser de la misma presentación, pero que pertenecen a otro lote, UPC y fecha de consumo.

La mantequilla llegó a distribuidores y comercios de los siguientes 10 estados: Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire y Wisconsin.

Consumir la mantequilla aumento el riesgo de infecciones intestinales

Los microorganismos hallados dentro del producto afectado: moho, levadura y E.coli, representan preocupaciones diferentes para la seguridad alimentaria. La FDA advierte que ciertos mohos pueden producir micotoxinas capaces de causar enfermedades.

Por su parte, algunas cepas de E. coli pueden provocar infecciones intestinales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas pueden incluir diarrea, cólicos abdominales intensos, vómitos y fiebre.

En determinados casos, la infección puede derivar en complicaciones graves, como el síndrome urémico hemolítico, que puede dañar los riñones.

Si tienes la mantequilla en el refrigerador o congelador, sigue estas recomendaciones:

No lo consumas : no la utilices para untar, cocinar ni preparar recetas, aunque su apariencia y olor parezcan normales.

: no la utilices para untar, cocinar ni preparar recetas, aunque su apariencia y olor parezcan normales. Comprueba la etiqueta : busca el UPC 857554005773, el lote 07871 y la fecha del 5 de noviembre de 2026.

: busca el UPC 857554005773, el lote 07871 y la fecha del 5 de noviembre de 2026. Consulta con la tienda donde lo compraste : pregunta por la devolución y el reembolso. Conserva el empaque y el recibo, si todavía los tienes.

: pregunta por la devolución y el reembolso. Conserva el empaque y el recibo, si todavía los tienes. Limpia las superficies de contacto: si el paquete estuvo abierto o derramó contenido, limpia y desinfecta las superficies y utensilios que pudieron entrar en contacto con él.

Si ya consumiste la mantequilla y presentas diarrea intensa o con sangre, dolor abdominal fuerte, vómitos persistentes o signos de deshidratación, busca atención médica de inmediato.

A principios de septiembre, la FDA y los CDC investigaron un brote de E. coli O145 relacionado con arándanos orgánicos congelados de la empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile. Durante la situación se llegaron a reportar hasta 17 infecciones.

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