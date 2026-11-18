Rescatan 63 gatos en Puerto Escondido. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que su personal logró rescatar a 63 gatos que sufrían maltrato en un domicilio ubicado en Puerto Escondido. Según explicaron, se encontraban en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

63 gatos sufrían maltrato en un domicilio de Puerto Escondido

La Fiscalía General de Oaxaca informó que coordinó y ejecutó el rescate de 63 gatos que sufrían maltrato en la ciudad de Puerto Escondido, justo en la región de la Costa.

Al respecto, las autoridades estatales señalaron que lograron ayudar a estos animales que estaban en condiciones de hacinamiento e insalubridad en un cuarto de renta en la calle Encinos, gracias a una denuncia ciudadana.

“La intervención se logró gracias a una denuncia ciudadana, lo que derivó en el despliegue de la Vicefiscalía Regional de la Costa junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en un inmueble ubicado en la calle Encinos de dicha ciudad”, informó la dependencia.

Dueña del cuarto aseguró no conocer la situación

Cuando llegaron las autoridades oaxaqueñas al lugar señalado en la denuncia, la dueña del cuarto, quien dio acceso a los oficiales, aseguró que había rentado el espacio sin conocer la situación de los gatos hasta que hubo quejas vecinales.

Sobre el rescate, la Fiscalía de Oaxaca informó que trabajó en colaboración con representantes y voluntarios de la asociación defensora de animales “Patitas de Acero”.

10 gatos están graves

De acuerdo con el reporte oficial, durante el rescate, identificaron que 10 gatos presentaban malas condiciones de salud derivadas del encierro, por lo que fueron canalizados de urgencia para que se les brindara atención veterinaria.

Mientras que el resto de los felinos fue trasladado a un refugio, quedando bajo la responsiva y cuidado de la asociación civil.

“Por estos hechos, la institución procuradora de justicia inició la carpeta de investigación 25883/PUERTO/2026 por el delito de maltrato animal, aplicando los protocolos vigentes en la materia para dar seguimiento al caso y fincar las responsabilidades correspondientes”, informó por último la Fiscalía de Oaxaca.

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