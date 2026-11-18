Foto: Jennifer Turrubiartes

México ya incorpora robots en hospitales públicos y privados, pero extender esta tecnología a más centros médicos sigue siendo un desafío para Latinoamérica debido a la falta de infraestructura, especialistas y recursos.

Así lo señaló Giselle Tutor Oportus, directora de Acceso a Mercado de Medtronic, quien indicó que alrededor del 30% de las cirugías en Estados Unidos se realizan con asistencia robótica, frente a cerca del 3% en América Latina.

México amplía la cirugía robótica, pero persisten los retos para extenderla

Foto: ISSSTE

En enero de 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que había realizado 284 procedimientos oncológicos, ginecológicos y urológicos durante 2025 con los equipos Da Vinci instalados en seis hospitales de tercer nivel. Por su parte, en junio de 2026, el IMSS informó sobre cinco proyectos para fortalecer y ampliar sus programas de cirugía robótica en hospitales de especialidades de La Raza y Siglo XXI.

Las instituciones públicas mexicanas comienzan a incorporar herramientas de alta complejidad; sin embargo, el porcentaje es mínimo a lado de países como Estados Unidos, o continentes como Europa.

En entrevista con Unotv.com durante el NeuroScience 360 de Panamá, Tutor Oportus, destacó que contar con un robot no significa que un hospital tenga las condiciones necesarias para utilizarlo de manera sostenida ni que otros centros puedan acceder a esta tecnología, ya que la cirugía robótica requiere una inversión que va más allá de adquirir el equipo también implica mantenimiento, instrumentos especializados, infraestructura hospitalaria y capacitación continua para los profesionales que participan en los procedimientos.

Además, señaló que existen otros factores como las desigualdades económicas, la educación quirúrgica y las barreras estructurales son los principales obstáculos para ampliar el acceso a este tipo de tecnología.

¿Por qué Latinoamérica tiene dificultades para incorporar tecnología médica?

Foto: Jennifer Turrubiartes

Si bien, expertos en salud como el neurocirujano Nestor Taboada consideran que “cada país de Latinoamérica enfrenta diferentes problemas de acuerdo con su sistema de salud”, de acuerdo con Tutor Oportus, existen tres factores en común para que los países del continente que no presenten tanto desarrollo.

El principal de estos es la inversión destinada a los sistemas sanitarios, de acuerdo con el informe “Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2026”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto corriente en salud representó en 2024 un promedio de 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe, frente al 9.3% registrado en los países europeos como Alemania.

En México, solamente se invierte el 2.6% del PIB, cuando lo ideal debería ser de 6%

La diferencia también se observa en el gasto por habitante, mientras los países de la OCDE destinaron en promedio 6 mil 97 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por persona, en América Latina y el Caribe la cifra fue de mil 518 dólares.

El segundo son los retos es la desigualdad territorial, pues el presupuesto y la disponibilidad de hospitales de alta especialidad, equipos médicos y profesionales no es la misma en las grandes ciudades que en las comunidades alejadas.

“Creo que todos sabemos que no es lo mismo de alguna manera los servicios de salud de alta complejidad a los que tú puedes acceder si vives en Ciudad de México o en las ciudades principales o en unas ciudades más alejadas”. Giselle Tutor Oportus, directora de Acceso a Mercado de Medtronic

En México, el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 reconoce esta problemática, el documento advierte que la complejidad geográfica contribuye a generar desiertos de atención médica, a lo que se suma la dificultad de contar con especialistas en zonas de difícil acceso.

El diagnóstico también señala que el país dispone de 0.72 camas censables por cada mil habitantes, por debajo del parámetro de una cama por cada mil habitantes que utiliza el propio documento como referencia. Además, identifica una distribución desigual de consultorios y una concentración de infraestructura en áreas urbanas.

El último factor es la falta de educación médica continua, tanto para los profesionales de la salud como para los equipos que participan en la atención de los pacientes. Además de la inversión económica, la incorporación de robots y otras tecnologías médicas requiere formar personal capaz de utilizar los equipos, mantener los programas en funcionamiento y brindar atención integral durante todo el proceso de atención del paciente.

En el caso de la cirugía robótica, Tutoroportus explicó que uno de los errores sería concentrar la capacitación únicamente en el cirujano que opera desde la consola, sin preparar al resto del personal que participa en el procedimiento.

“No es sólo formar un doctor porque luego ese doctor se va y entonces el programa de robótica queda trunco”. Giselle Tutor Oportus, directora de Acceso a Mercado de Medtronic

La directiva destacó que los programas de educación médica continua deben contemplar a todo el equipo quirúrgico, desde enfermería hasta los profesionales que participan en la recuperación y rehabilitación del paciente.

También mencionó la importancia de generar evidencia clínica y publicarla para que otros hospitales puedan conocer los resultados de los programas existentes y evaluar la posibilidad de reproducirlos.

¿Cómo reducir la brecha tecnológica en los sistemas de salud?

Giselle Tutor Oportus, directora de Acceso a Mercado de Medtronic. Foto: UnoTV

Para Tutoroportus, el avance requiere colaboración entre gobiernos, hospitales, aseguradoras y empresas del sector médico, entre las alternativas mencionó modelos de arrendamiento y financiamiento que permitan a las instituciones adquirir equipos sin asumir toda la inversión inicial de una sola vez.

También destacó la importancia de las alianzas público-privadas y de la educación médica continua para desarrollar capacidades que puedan extenderse a más centros hospitalarios.

En el caso de México, consideró que el país cuenta con profesionales e instituciones médicas de referencia para Latinoamérica, pero necesita fortalecer su inversión sanitaria, infraestructura y disponibilidad de especialistas.

La incorporación de tecnología, sin embargo, no debe convertirse en un objetivo aislado, el desafío para los sistemas de salud consiste en determinar qué innovaciones aportan valor clínico, cómo financiarlas de manera sostenible y, sobre todo, cómo evitar que su disponibilidad dependa exclusivamente de la capacidad económica de los pacientes.

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