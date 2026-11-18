Glastonbury 2027 revela su primer adelanto de bandas: Harry Styles, Billie Eilish y Cher encabezan el lineup
Glastonbury se celebrará del 23 al 27 de junio de 2027 en Inglaterra. Los boletos ya están agotados, pero habrá una nueva oportunidad de compra en primavera.
Los organizadores del Glastonbury Festival ya anunciaron este miércoles la primera tanda de artistas que conforman el lineup para su próxima edición.
Harry Styles, Billie Eilish, Sam Fender y Cher resaltan como los headliners del evento que se llevará a cabo del 23 al 27 de junio de 2027 en Worthy Farm, Pilton, en el condado de Somerset, en Inglaterra, sede habitual del festival.
El cartel también incluye a bandas y artistas como Angine de Poitrine, The xx, Kraftwerk, King Gizzard & the Lizard Wizard, Leon Bridges, Dinosaur Jr. y Thundercat, entre otros.
Este primer adelanto deja ver una programación que reúne distintas generaciones y propuestas musicales, desde el pop y el rock hasta la música electrónica y otros géneros.
“Aún quedan muchos artistas y atracciones por anunciar”, anunció la página oficial del evento al compartir el poster hecho por Stanley Donwood.
¿Aún hay boletos para Glastonbury 2027?
La venta de entradas para Glastonbury 2027 comenzó hace un par de meses. Para participar en el proceso de compra, los interesados tuvieron que completar un registro a finales de septiembre, ya que los boletos son intransferibles.
Aunque las entradas ya están oficialmente agotadas, los organizadores habilitarán una nueva venta durante la primavera de 2027, en la que estarán disponibles los boletos que hayan sido cancelados o devueltos.
El precio fue de 408 libras esterlinas, incluida una tarifa de reserva de 5 libras por entrada. A esta cantidad se sumaron los gastos de envío y embalaje: 11.25 libras por pedido o 3 libras para quienes eligieron boletos de autobús.
Lineup, hasta el momento, de Glastonbury 2027
- Sam Fender
- Harry Styles
- Billie Eilish
- Cher
- Massive Attack
- Sombr
- Little Simz
- Chase & Status
- The xx
- Lily Allen
- Ezra Collective
- Kraftwerk
- Adéla
- Angine de Poitrine
- Atarashii Gakko!
- The Avalanches
- Basement Jaxx
- Blood Orange
- Bonobo
- Christine and the Queens
- Chvrches
- Confidence Man
- Crowded House
- De La Soul
- Dinosaur Jr.
- Ecca Vandal
- Ellie Goulding
- Fat Freddy’s Drop
- FKA twigs
- FLO
- Florence Road
- Getdown Services
- Hot Chip
- Jamie T
- Josh Baker b2b Kettama b2b Prospa
- Kacey Musgraves
- Keo
- Kingfishr
- King Gizzard and the Lizard Wizard
- Leon Bridges
- Lianne La Havas
- Lola Young
- Mike D 5D
- Moonchild Sanelly
- Nao
- Nia Archives
- Primal Scream
- Robyn
- Saint Etienne
- Sammy Virji
- Sienna Spiro
- Skye Newman
- Thee Sacred Souls
- The Streets
- Teddy Swims
- Texas
- Thundercat
- Tinariwen
- Underscores
- Underworld
- The War on Drugs
- Westside Cowboy
- The Womack Sisters
- Wunderhorse
- Young Fathers
Considerado uno de los festivales musicales más importantes y reconocidos del mundo, Glastonbury regresará en 2027 después de tomarse un año sabático en 2026.
Esta pausa, conocida como fallow year, permitió que los terrenos de Worthy Farm descansaran y se recuperaran tras recibir a cientos de miles de asistentes en cada edición.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.