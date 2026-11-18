Revisa los artistas invitados a Glastonbury 2027 | Fotos: AFP

Los organizadores del Glastonbury Festival ya anunciaron este miércoles la primera tanda de artistas que conforman el lineup para su próxima edición.

Harry Styles, Billie Eilish, Sam Fender y Cher resaltan como los headliners del evento que se llevará a cabo del 23 al 27 de junio de 2027 en Worthy Farm, Pilton, en el condado de Somerset, en Inglaterra, sede habitual del festival.

El cartel también incluye a bandas y artistas como Angine de Poitrine, The xx, Kraftwerk, King Gizzard & the Lizard Wizard, Leon Bridges, Dinosaur Jr. y Thundercat, entre otros.

Este primer adelanto deja ver una programación que reúne distintas generaciones y propuestas musicales, desde el pop y el rock hasta la música electrónica y otros géneros.

“Aún quedan muchos artistas y atracciones por anunciar”, anunció la página oficial del evento al compartir el poster hecho por Stanley Donwood.

¿Aún hay boletos para Glastonbury 2027?

La venta de entradas para Glastonbury 2027 comenzó hace un par de meses. Para participar en el proceso de compra, los interesados tuvieron que completar un registro a finales de septiembre, ya que los boletos son intransferibles.

Aunque las entradas ya están oficialmente agotadas, los organizadores habilitarán una nueva venta durante la primavera de 2027, en la que estarán disponibles los boletos que hayan sido cancelados o devueltos.

El precio fue de 408 libras esterlinas, incluida una tarifa de reserva de 5 libras por entrada. A esta cantidad se sumaron los gastos de envío y embalaje: 11.25 libras por pedido o 3 libras para quienes eligieron boletos de autobús.

Lineup, hasta el momento, de Glastonbury 2027

Sam Fender

Harry Styles

Billie Eilish

Cher

Massive Attack

Sombr

Little Simz

Chase & Status

The xx

Lily Allen

Ezra Collective

Kraftwerk

Adéla

Angine de Poitrine

Atarashii Gakko!

The Avalanches

Basement Jaxx

Blood Orange

Bonobo

Christine and the Queens

Chvrches

Confidence Man

Crowded House

De La Soul

Dinosaur Jr.

Ecca Vandal

Ellie Goulding

Fat Freddy’s Drop

FKA twigs

FLO

Florence Road

Getdown Services

Hot Chip

Jamie T

Josh Baker b2b Kettama b2b Prospa

Kacey Musgraves

Keo

Kingfishr

King Gizzard and the Lizard Wizard

Leon Bridges

Lianne La Havas

Lola Young

Mike D 5D

Moonchild Sanelly

Nao

Nia Archives

Primal Scream

Robyn

Saint Etienne

Sammy Virji

Sienna Spiro

Skye Newman

Thee Sacred Souls

The Streets

Teddy Swims

Texas

Thundercat

Tinariwen

Underscores

Underworld

The War on Drugs

Westside Cowboy

The Womack Sisters

Wunderhorse

Young Fathers

Considerado uno de los festivales musicales más importantes y reconocidos del mundo, Glastonbury regresará en 2027 después de tomarse un año sabático en 2026.

Esta pausa, conocida como fallow year, permitió que los terrenos de Worthy Farm descansaran y se recuperaran tras recibir a cientos de miles de asistentes en cada edición.

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