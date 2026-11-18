Eusebio Armando V. G., dijo ser sobrino de Miguel Ángel Félix Gallardo. Foto: FESC

Un hombre de 50 años que se identificó como sobrino de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como uno de los fundadores del narcotráfico en México, fue detenido la mañana del martes 17 de noviembre en Mexicali, Baja California, durante un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). Al momento de su captura, las autoridades le encontraron un rifle de asalto de uso exclusivo del Ejército y una camioneta Ford F-150 con reporte de robo.

El arresto ocurrió en la colonia Nuevo Milenio, donde los agentes estatales interceptaron al hombre mientras circulaba en el vehículo. La intervención permitió detectar tanto el arma larga como la irregularidad relacionada con la camioneta.

El detenido fue identificado como Eusebio Armando V. G., de 50 años, quien presuntamente manifestó tener un vínculo familiar con Félix Gallardo, narcotraficante conocido como el “Jefe de jefes“, cuya muerte fue reportada recientemente.

La detención se produjo en un contexto de operativos de seguridad en Baja California. Sin embargo, los datos disponibles sobre el caso se centran en la posesión del arma y el vehículo con reporte de robo, así como en la identidad proporcionada por el propio arrestado.

¿Dónde detuvieron al presunto sobrino de Félix Gallardo?

La captura se realizó en un camino de terracería ubicado al norte de la comunidad Nuevo Milenio, en Mexicali, cerca de un rancho relacionado con el apellido del detenido.

De acuerdo con información difundida sobre el operativo, los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detectaron la camioneta en la que viajaba Eusebio Armando y procedieron a intervenirlo para revisar la unidad.

Durante la inspección localizaron un rifle de asalto negro equipado, así como dos cargadores para municiones calibre 5.56 x 45. Uno contenía 16 cartuchos y el otro 15, para un total de 31.

La camioneta también fue asegurada debido a que contaba con un reporte de robo. Los reportes periodísticos identifican el vehículo como una unidad Ford tipo pickup, aunque existen diferencias en la información publicada sobre su modelo exacto.

El presunto sobrino de Félix Gallardo tenía orden de aprehensión. Además de los objetos asegurados durante el operativo, se reportó que Eusebio Armando V. G. contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado, relacionada con una investigación anterior.

¿Está confirmado que es familiar de Miguel Ángel Félix Gallardo?

Uno de los aspectos que llamó la atención sobre el arresto fue el parentesco que el detenido manifestó tener con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de jefes” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

De acuerdo con los reportes disponibles, el propio detenido afirmó tener un vínculo familiar al declarar ante los agentes que participaron en su captura. Hasta el momento, las autoridades no han informado que hayan corroborado ese parentesco. En la ficha de detención, el detenido figura con el apellido Gallardo.

Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, dos días antes del arresto en Mexicali. El narcotraficante permaneció preso durante décadas y cumplía sentencias que sumaban 77 años de prisión por distintos delitos, entre ellos el homicidio del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. La detención de Eusebio Armando ocurrió así dos días después del fallecimiento del histórico narcotraficante.

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