Desde el 14 de diciembre se exigirá confirmar el estatus. Foto: AFP

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) exigirá desde el 14 de diciembre de 2026 que cada integrante de un hogar con vivienda pública o vale de la Sección 8 compruebe su ciudadanía o un estatus migratorio elegible, una medida que pone en riesgo la ayuda de renta de miles de familias de estatus mixto en California, según la regla final publicada en el Federal Register.

El cambio golpea sobre todo a los hogares donde conviven personas con papeles y personas sin un estatus migratorio elegible, conocidos como familias de estatus mixto. Desde 1995, estas familias podían vivir juntas en vivienda subsidiada con una ayuda reducida, calculada solo para los integrantes elegibles. Sin embargo, la nueva regla convierte ese subsidio prorrateado en algo temporal, válido únicamente mientras se verifica a todos los miembros del hogar.

Por eso, antes de que la medida entre en vigor, residentes del condado de Los Ángeles y dos organizaciones de inquilinos presentaron una demanda federal para detenerla, mientras HUD defiende que la ley le prohíbe dar asistencia a quien no sea ciudadano o no ciudadano elegible.

¿Qué exige la regla de HUD a todos los integrantes de un hogar con vivienda pública?

La regla, publicada el 12 de noviembre, estableció que todos los solicitantes e inquilinos deben verificar su ciudadanía o estatus migratorio elegible, sin importar su edad. Además, eliminó la opción de “no reclamar” estatus migratorio, con la que un familiar sin papeles podía vivir en la unidad sin pedir ayuda para sí mismo.

Ese cambio alcanza también a los ciudadanos estadounidenses, que deberán entregar una prueba como alguno de estos documentos:

Acta de nacimiento de Estados Unidos

Certificado de naturalización

Pasaporte estadounidense vigente

Certificado de ciudadanía

Formulario FS-240, el reporte consular de nacimiento en el extranjero

Después, las agencias de vivienda revisarán el estatus de cada persona en el sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional. Si esa consulta no confirma el estatus, sigue una segunda verificación.

¿Quiénes demandaron a HUD en Los Ángeles y qué piden a la corte?

La demanda se presentó el lunes 16 de noviembre en la Corte Federal del Distrito Central de California, según Newsweek. La interpusieron tres residentes del condado de Los Ángeles junto con las organizaciones de inquilinos People Organized for Westside Renewal (POWER) y Unión de Vecinos, representados por la organización legal Public Counsel.

Los demandantes acusaron a HUD y a su secretario, Scott Turner, de exceder su autoridad y violar tanto la ley federal de vivienda como la Constitución. Asimismo, argumentaron que el Congreso quiso que los integrantes elegibles de las familias mixtas conservaran una ayuda reducida.

Por eso pidieron a la corte aplazar la fecha del 14 de diciembre y frenar la aplicación de la regla mientras avanza el caso, y al final declararla ilegal y anularla. En la demanda, además, se citó un cálculo de HUD: mantener el mismo nivel de asistencia costaría entre 311 y 385 millones de dólares adicionales.

¿Cuántas familias mixtas viven en vivienda pública en California y en Los Ángeles?

De acuerdo con los datos de la propia regla, las familias mixtas son menos del 1% de los hogares con asistencia de HUD. Pese a lo anterior, California concentra el 36% de esas familias en todo el país, por encima de Texas (22%) y Nueva York (13%), los otros estados más afectados.

En cifras absolutas, la regla afectaría a más de 7,000 hogares de estatus mixto en California, según una carta que la Procuraduría General de California y otras procuradurías estatales enviaron a HUD en abril. A nivel nacional, unas 80,000 personas podrían perder la ayuda, entre ellas cerca de 37,000 niños, en su mayoría ciudadanos, según cálculos del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas (CBPP) difundidos por CBS News.

En Los Ángeles, por su parte, la Oficina de la alcaldesa Karen Bass advirtió, cuando HUD presentó la propuesta, que miles de personas en hogares de estatus mixto de la ciudad se verían afectadas y que más de mil angelinos podrían quedar sin vivienda.

NEW: A new federal rule will soon require mixed-status families living in HUD housing to verify US citizenship or eligible status.



These families have been able to live in prorated HUD housing since 1996. In MA, that means 910 families could be displaced.https://t.co/EUADn6yqvy — Samantha J. Gross (@samanthajgross) November 18, 2026

¿Qué pasaría con el subsidio prorrateado de las familias mixtas?

En el subsidio prorrateado, la ayuda de renta se calcula solo para los integrantes elegibles y la familia paga más por quien no lo es; con la nueva regla, ese esquema solo se mantiene mientras se verifica a todo el hogar.

En la práctica, los integrantes de familias mixtas que no hayan entregado pruebas tendrán 90 días a partir del 14 de diciembre para presentarlas, es decir, hasta mediados de marzo de 2027, y la agencia de vivienda puede conceder una extensión de hasta 60 días más.

Aun así, HUD aclaró que la ayuda no se corta en automático. Si al final una familia pierde la elegibilidad, la terminación puede aplazarse en periodos de seis meses, hasta un máximo de 18 meses, para que busque otra vivienda. De hecho, la regla no obliga a un integrante elegible a dejar la vivienda solo porque otro no tiene estatus, y si el jefe de hogar no es elegible, otro integrante elegible puede ocupar ese lugar.

¿Cuál es la postura de HUD?

“Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán la cuenta”, afirmó Turner, según un comunicado de HUD, en el que la agencia también aseguró que una auditoría con el Departamento de Seguridad Nacional encontró casi 200,000 inquilinos con verificación incompleta o desconocida.

Asimismo, en el texto de la regla HUD argumentó que la ley de vivienda de 1980 le impide dar asistencia a personas sin estatus elegible, y que la ayuda pasará a hogares plenamente elegibles en listas de espera.

¿Qué pueden hacer las familias antes de que la regla entre en vigor?

Hasta el 13 de diciembre siguen vigentes las reglas actuales, y la entrada en vigor no significa un desalojo inmediato. Por eso, una familia mixta no debe dejar la vivienda por su cuenta, sino esperar el aviso oficial de su agencia, que explicará qué documentos se piden y en qué plazo.

Mientras tanto, conviene tener claras las fechas y recursos de la regla:

14 de diciembre de 2026: la regla entra en vigor, salvo que una corte la frene

la regla entra en vigor, salvo que una corte la frene A más tardar el 11 de enero de 2027: los inquilinos sin pruebas en su expediente deben recibir un aviso por escrito

los inquilinos sin pruebas en su expediente deben recibir un aviso por escrito 90 días desde el 14 de diciembre: plazo para que los integrantes de familias mixtas entreguen sus pruebas

plazo para que los integrantes de familias mixtas entreguen sus pruebas Hasta 60 días más: extensión que la agencia puede conceder

extensión que la agencia puede conceder Audiencia informal: derecho a impugnar un resultado negativo

derecho a impugnar un resultado negativo Hasta 18 meses: aplazamiento posible de la terminación para buscar otra vivienda

Además, conviene reunir desde ya actas de nacimiento, pasaportes y documentos migratorios vigentes, y pedir las extensiones por escrito. En Los Ángeles, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad (HACLA) compartió contactos de ayuda legal gratuita como CHIRLA (213-201-3797), la Legal Aid Foundation of Los Angeles (800-399-4529) y Bet Tzedek (323-939-0506). Quienes busquen programas federales de asistencia para el alquiler también deberán acreditar el estatus de cada integrante desde la solicitud.

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