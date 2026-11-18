Dos frentes fríos afectan a México y viene otro: lluvias, vientos fuertes y temperaturas de hasta -5 grados
El SMN pronostica lluvias de hasta 75 mm, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento.
Los frentes fríos 6 y 7 provocarán lluvias, fuertes vientos y temperaturas de hasta -5 grados en distintas regiones de México a partir de este miércoles 18 de noviembre.
Aunque el frente 7 dejará de afectar al país el jueves 19, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal entre el viernes 20 y sábado 21, mientras continuarán las precipitaciones en el sureste mexicano.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias de hasta 75 milímetros (mm), fuertes rachas de viento y bajas temperaturas en distintas regiones de México del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre de 2026.
Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
El frente frío número 6 mantendrá lluvias en el sureste mexicano, mientras que el frente frío número 7 recorrerá el noroeste y norte del país, donde provocará rachas fuertes de viento y precipitaciones aisladas.
El SMN prevé que el frente número 7 deje de afectar a México durante el jueves 19 de noviembre. Sin embargo, entre el viernes 20 y sábado 21 ingresará otro sistema frontal por el noroeste y norte del territorio nacional, acompañado de lluvias, chubascos y fuertes vientos.
¿Dónde lloverá del 18 al 21 de noviembre?
De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, estos son los acumulados de lluvia previstos para los próximos días:
Miércoles 18 de noviembre:
Para este miércoles se pronostican:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (noroeste)
- Tabasco (oeste)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Campeche (suroeste)
- Quintana Roo (sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
Baja California Sur
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Tlaxcala
Morelos
Jueves 19 de noviembre
Las precipitaciones más importantes se esperan en el sureste del país:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
Chiapas (norte)
Tabasco (este y sur)
Campeche (suroeste)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Tamaulipas, Veracruz
- Puebla
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Viernes 20 de noviembre
Se esperan precipitaciones en el sur y sureste, además de lluvias aisladas en entidades del norte, occidente y centro:
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
Sábado 21 de noviembre
El pronóstico indica:
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Nayarit
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
¿Dónde hará más frío y qué temperaturas se esperan?
El descenso de temperaturas continuará en algunas regiones del país, principalmente en zonas serranas.
El SMN pronostica:
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Sonora
- Zacatecas
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
En contraste, algunas entidades del Pacífico y sureste tendrán temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C.
¿Cómo estará el clima en CDMX y el Valle de México?
Para la Ciudad de México y el Estado de México también se esperan lluvias y mañanas frías.
Miércoles 18 de noviembre:
- Lluvias y chubascos de 5 a 25 mm en CDMX y Estado de México
- Temperatura máxima en CDMX: 21 a 23 °C
- Temperatura mínima: 10 a 12 °C
- Viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h
Jueves 19 de noviembre:
- Lluvias de 5 a 25 mm en el Estado de México
- Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en CDMX
- Temperatura máxima: 21 a 23 °C
- Temperatura mínima: 9 a 11 °C
- Viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
El pronóstico regional consultado no incluye todavía las temperaturas específicas para el viernes 20 y sábado 21.
¿Qué recomendaciones seguir ante las lluvias y bajas temperaturas?
Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda:
- Evitar cruzar calles inundadas, ríos y arroyos
- Conducir con precaución ante la presencia de lluvia y bancos de niebla
- Abrigarse durante las mañanas y noches, especialmente en zonas altas
- Alejarse de árboles, postes y anuncios espectaculares ante las fuertes rachas de viento
- Mantener limpias las coladeras para evitar encharcamientos
- Seguir los avisos del SMN y de Protección Civil
Las autoridades advierten que las lluvias fuertes pueden ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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