Se espera frío, lluvias y rachas de viento. Foto: Cuartoscuro

Los frentes fríos 6 y 7 provocarán lluvias, fuertes vientos y temperaturas de hasta -5 grados en distintas regiones de México a partir de este miércoles 18 de noviembre.

Aunque el frente 7 dejará de afectar al país el jueves 19, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal entre el viernes 20 y sábado 21, mientras continuarán las precipitaciones en el sureste mexicano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias de hasta 75 milímetros (mm), fuertes rachas de viento y bajas temperaturas en distintas regiones de México del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

El frente frío número 6 mantendrá lluvias en el sureste mexicano, mientras que el frente frío número 7 recorrerá el noroeste y norte del país, donde provocará rachas fuertes de viento y precipitaciones aisladas.

El SMN prevé que el frente número 7 deje de afectar a México durante el jueves 19 de noviembre. Sin embargo, entre el viernes 20 y sábado 21 ingresará otro sistema frontal por el noroeste y norte del territorio nacional, acompañado de lluvias, chubascos y fuertes vientos.

¿Dónde lloverá del 18 al 21 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, estos son los acumulados de lluvia previstos para los próximos días:

Miércoles 18 de noviembre:

Para este miércoles se pronostican:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz (sur)

Oaxaca (este)

Chiapas (noroeste)

Tabasco (oeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Campeche (suroeste)

Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Jueves 19 de noviembre

Las precipitaciones más importantes se esperan en el sureste del país:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chiapas (norte)

Tabasco (este y sur)

Campeche (suroeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Tamaulipas, Veracruz

Puebla

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Viernes 20 de noviembre

Se esperan precipitaciones en el sur y sureste, además de lluvias aisladas en entidades del norte, occidente y centro:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Sábado 21 de noviembre

El pronóstico indica:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

¿Dónde hará más frío y qué temperaturas se esperan?

El descenso de temperaturas continuará en algunas regiones del país, principalmente en zonas serranas.

El SMN pronostica:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C:

Baja California

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

En contraste, algunas entidades del Pacífico y sureste tendrán temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C.

¿Cómo estará el clima en CDMX y el Valle de México?

Para la Ciudad de México y el Estado de México también se esperan lluvias y mañanas frías.

Miércoles 18 de noviembre:

Lluvias y chubascos de 5 a 25 mm en CDMX y Estado de México

Temperatura máxima en CDMX: 21 a 23 °C

Temperatura mínima: 10 a 12 °C

Viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h

Jueves 19 de noviembre:

Lluvias de 5 a 25 mm en el Estado de México

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en CDMX

Temperatura máxima: 21 a 23 °C

Temperatura mínima: 9 a 11 °C

Viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

El pronóstico regional consultado no incluye todavía las temperaturas específicas para el viernes 20 y sábado 21.

¿Qué recomendaciones seguir ante las lluvias y bajas temperaturas?

Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda:

Evitar cruzar calles inundadas, ríos y arroyos

Conducir con precaución ante la presencia de lluvia y bancos de niebla

Abrigarse durante las mañanas y noches, especialmente en zonas altas

Alejarse de árboles, postes y anuncios espectaculares ante las fuertes rachas de viento

Mantener limpias las coladeras para evitar encharcamientos

Seguir los avisos del SMN y de Protección Civil

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes pueden ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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