Oficialistas aprueban Ley Aduanera con sanción a huachicol fiscal; oposición la considera insuficiente

La reforma fue aprobada por los diputados con 334 votos a favor. Foto: Cuartoscuro

Por mayoría oficialista, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley Aduanera. Reforma que castiga declarar mercancías por debajo de su valor, con la llamada subvaluación, y refuerza sanciones contra el huachicol fiscal

“Estableciendo multas equivalentes a entre el 50 y el 100 % del valor comercial de las mercancías cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras vinculadas con este tipo de productos” Carol Antonio Altamirano / presidente de la Comisión de Hacienda

Si bien la oposición le dio el beneficio de la duda a este agregado sobre el huachicol fiscal en el dictamen, señalaron que no es suficiente.

“Que se castigue a toda la línea criminal del huachicol en nuestro país, con pena corporativa, que vaya desde el tráfico de influencias que llevó a cabo el hijo del expresidente López Obrador, Andy López Beltrán, también contra su operador principal, que fue Amilcar Olán” Héctor Saúl Téllez / diputado del PAN

“El huachicol fiscal esquivó los canales formales y contó con la anuencia de las autoridades, y lo reiteramos porque, aunque en el régimen transitorio se incluyó su mención, se trata de un delito que implicó un desfalco al pueblo de México por más de 600 mil millones de pesos” Emilio Suárez Licona / diputado del PRI

Mientras que la morenista Claudia Rivero Vivanco quiso regresar el golpe, pero patinó.

“- Compañeras y compañeros, les pregunto, ¿a favor del combate a la corrupción?

– Sí, claro que sí

– ¿A favor del combate a la evasión?

– Si, claro que sí

– ¿A favor del huachicol fiscal?” Claudia Rivero Vivanco / diputada de Morena

La reforma aprobada faculta a las autoridades aduaneras a emitir disposiciones y mecanismos de control en temas de riesgo. Finalmente, a las 23:00 horas del martes, con 338 votos a favor y 114 en contra, el dictamen aprobado fue enviado al Senado.

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