ONU abordará crisis de desapariciones forzadas en México ante Asamblea General

Comité de Desaparición forzada de la ONU rendirá informe. Foto: Cuartoscuro

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas abordará el próximo martes 20 de octubre la crisis de desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General, al presentar su informe anual.

De acuerdo con Juan Pablo Albán, presidente del Comité, durante la presentación se abordarán, entre otros temas, la aplicación del artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en México y las oportunidades de cooperación internacional que representa este procedimiento.

¿Qué informará el Comité de la ONU sobre México?

Albán dio a conocer que la situación de México será uno de los puntos de su informe, luego de que el Comité remitiera el caso a la Asamblea General en abril de 2026, mediante el artículo 34 de la Convención.

Este mecanismo permite al organismo llevar una situación ante la Asamblea General cuando encuentra indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en un país.

Para llegar a esa determinación, el Comité solicitó información al Gobierno mexicano y evaluó sus observaciones, además de documentación de organizaciones y colectivos. La decisión no constituye una sentencia judicial, sino que abre la puerta a que la Asamblea General examine la situación y las posibilidades de cooperación internacional.

El Gobierno de México rechazó las conclusiones del Comité y cuestionó que su análisis considerara de manera adecuada las acciones institucionales emprendidas para atender las desapariciones.

¿Qué otros temas abordará Juan Pablo Albán ante la ONU?

La presentación del informe anual está programada para el martes 20 de octubre, a partir de las 15:00 horas, tiempo de Nueva York, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General.

Según Albán, también informará sobre los siguientes asuntos:

El vigésimo aniversario de la Convención y los desafíos para lograr su ratificación y aplicación universales.

El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los Estados, las medidas urgentes, las comunicaciones individuales y las visitas del Comité.

La Observación General número 2, sobre el impacto de las desapariciones forzadas en mujeres y niñas.

El trabajo sobre las llamadas desapariciones forzadas de corto plazo, la represión transnacional y los casos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

Las actividades que el Comité no ha podido realizar por falta de recursos.

La crisis financiera del sistema de órganos de tratados de la ONU, sus consecuencias para la protección de los derechos humanos y las reformas propuestas.

La presentación del informe se dará en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta México, marcada por miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las labores de búsqueda, identificación e investigación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.