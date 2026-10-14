Bloquean Periférico Norte por feminicidios y desapariciones; hay filas kilométricas

Mujeres y madres de desaparecidas bloquean Periférico Norte. Foto: Fernando Cruz

El Periférico Norte registra severas afectaciones a la circulación con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX), debido a una manifestación encabezada principalmente por mujeres, entre ellas madres de jóvenes desaparecidas, quienes exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) avances en las carpetas de investigación por feminicidios y desapariciones.

🚨🚗 #AlMomento | Tres horas de bloqueo en Periférico Norte: familiares de víctimas exigen justicia en Naucalpan.



Se registra un severo caos vial en Periférico Norte, con dirección a la Ciudad de México, debido a un bloqueo frente al Parque Naucalli, en el municipio de… pic.twitter.com/0WZkcwBJJc — Uno TV (@UnoNoticias) October 14, 2026

Las manifestantes colocaron acordonamientos para impedir el paso de los vehículos, lo que ocasionó largas filas de automóviles al permanecer cerrado por completo, por lo que los vehículos permanecen varados por varios kilómetros. El bloqueo también ha generado momentos de tensión entre las inconformes y algunos conductores que buscan continuar su trayecto.

¿Por qué está bloqueado Periférico Norte?

La movilización tiene como objetivo exigir respuestas de las autoridades mexiquenses sobre las investigaciones relacionadas con mujeres víctimas de feminicidio y personas desaparecidas. Los inconformes aseguran no se van a retirar hasta que personal de la fiscalía mexiquense acuda y les dé solución a sus carpetas de investigación.

Son familiares y amigos de personas víctimas de feminicidio y desapariciones quienes han decidido bloquear para exigir a la fiscalía mexiquense avance en sus investigaciones.

Una de las personas que están en el sitio bloqueando es la mamá de la pequeña Madai niña de 11 años desaparecida en Tultitlan y hallada muerta en Cuautitlán Izcalli. Dijo que la Fiscalía no ha investigado la muerte de su hija y no hay detenidos por lo que decidió manifestarse.

#ALMOMENTO 🚨 En medio del bloqueo en #PeriféricoNorte, familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio encararon a elementos de la #GuardiaNacional para exigir respuestas sobre sus casos.



Entre los manifestantes se encuentra la madre de #Madai, una niña de 11… pic.twitter.com/9xbX9p0Znu — Uno TV (@UnoNoticias) October 14, 2026

Entre las participantes se encuentran madres que buscan a sus hijas y que demandan avances en los expedientes, así como atención a los casos que, aseguran, necesitan respuestas por parte de las autoridades.

Con los acordonamientos sobre esta importante vía, las manifestantes buscan presionar a la Fiscalía mexiquense para que atienda sus exigencias. El cierre ha complicado los traslados de quienes utilizan Periférico Norte para desplazarse entre distintos puntos del Estado de México y la Zona Metropolitana.

Automovilistas reclaman por el cierre y hay conatos de pelea

La interrupción del tránsito ha provocado roces entre algunos conductores y los manifestantes que participan en la protesta.

De acuerdo con los reportes, algunos automovilistas han lanzado sus vehículos hacia los acordonamientos colocados por las manifestantes. Otros han descendido de sus unidades para reclamar por el bloqueo, lo que ha derivado en conatos de pelea.

Mientras continúan las diferencias, las filas de automóviles se extienden por varios kilómetros y los conductores enfrentan demoras para avanzar. Se recomienda evitar confrontaciones y seguir las indicaciones de las autoridades viales.

Alternativas viales ante el bloqueo de Periférico Norte

Quienes tengan previsto circular por la zona pueden considerar otras vialidades, según su punto de partida y destino. Entre las opciones que podrían servir para rodear el área se encuentran:

Avenida Gustavo Baz: puede funcionar como alternativa para algunos recorridos por municipios del Estado de México

Vía López Portillo: opción para determinados desplazamientos en la zona metropolitana, dependiendo del destino

Avenida José López Portillo y vialidades locales: pueden ayudar a conectar con otros corredores, de acuerdo con el trayecto

Vías interiores de los municipios cercanos: podrían permitir rodear el punto de la protesta si no presentan afectaciones

Estas rutas son orientativas; no significa que estén libres de tráfico ni que todas sean adecuadas para cualquier destino. Antes de salir, se recomienda revisar los reportes de tránsito en tiempo real y confirmar qué tramos permanecen abiertos.

¿Qué exigen las manifestantes a la Fiscalía del Estado de México?

Los participantes piden avances en las carpetas de investigación por feminicidios y desapariciones, así como respuestas sobre los casos que mantienen a sus familias en la búsqueda de justicia y de personas cuyo paradero se desconoce.

La presencia de madres de mujeres desaparecidas coloca en el centro de la protesta la exigencia de seguimiento a las denuncias y resultados en las indagatorias. Hasta contar con información oficial adicional, no se puede precisar cuántos expedientes están vinculados directamente con la movilización ni si existe un horario definido para liberar la circulación.

Mientras continúe el bloqueo, se prevén complicaciones para los automovilistas que utilizan Periférico Norte. Se recomienda anticipar los traslados, buscar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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