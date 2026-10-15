INE ayuda a identificar a más de 33 mil personas desaparecidas mediante datos biométricos

En México hay más de 130 mil desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha ayudado a la identificación de una de cada cuatro personas desaparecidas en México. Durante la sesión Virtual del Consejo General, se presentó un informe sobre las solicitudes de identificación biométrica por parte de autoridades federales y locales.

¿Cuántas personas ha ayudado a identificar el INE?

De acuerdo con el INE, al 30 de septiembre de 2026, se realizaron 119 mil 688 solicitudes de identificación biométrica, de las cuales, 33 mil 65 derivaron en identidades confirmadas.

La consejera electoral Blanca Cruz García, destacó que aproximadamente una de cada cuatro solicitudes de identificación biométrica permitió corroborar la identidad de una persona.

“Es decir, aproximadamente una de cada cuatro solicitudes permitió corroborar la identidad de una persona. Así mismo se atendieron 486 mil 622 solicitudes de localización mediante datos generales las cuales arrojaron 138 mil 85 registros susceptibles de ser utilizados por las autoridades competentes”, Blanca Cruz García, Consejera electoral INE

¿Cómo colabora el INE en la búsqueda de personas?

Los resultados se obtuvieron mediante la colaboración entre el instituto y autoridades encargadas de la búsqueda e investigación de personas en el país.

El Instituto cuenta con 50 convenios firmados con autoridades de las 32 entidades federativas, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).

De estos acuerdos, 26 fueron suscritos con fiscalías generales estatales, 17 con comisiones estatales de búsqueda y siete con otras instituciones de los ámbitos federal y local.

En México, hasta el 16 de mayo de este año, se contabilizaban 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2026.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mantiene actualizadas las cifras.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.