Panistas reivindican ser de derecha y aseguran que no se avergüenzan

Diputados panistas defienden su pertenencia a la derecha. Foto: Cuartoscuro

Figuras del Partido Acción Nacional (PAN) asumieron abiertamente su identificación con la derecha durante el Foro América Libre, realizado este miércoles, donde también expusieron los principios y temas que, desde su perspectiva, forman parte de esa corriente política.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que al partido no le genera incomodidad identificarse como una fuerza de derecha y relacionó esta posición con principios como el humanismo, la democracia y la libertad.

“A nosotros no nos da vergüenza identificarnos como lo que somos”, señaló Romero.

Jorge Romero: “No nos da vergüenza identificarnos” como de derecha

Durante su participación, el dirigente panista sostuvo que Acción Nacional puede asumir la etiqueta de derecha sin inconvenientes. Romero vinculó esta definición con la defensa de determinados principios políticos.

“Si nos quieren llamar como derecha, por humanistas, por creer en la democracia y la libertad, adelante, de derecha, felices, sin el más mínimo empacho”, expresó.

Posteriormente, Romero dijo que, si la izquierda se entiende en términos de “corrupción, narcopacto, autoritaria, persecución política”, entonces Acción Nacional se identifica con la derecha.

PAN dice que respaldará políticas públicas sin importar su origen ideológico

El dirigente nacional panista también señaló que la posición del partido frente a una política pública no debería depender exclusivamente de si ésta proviene de la derecha o de la izquierda. Romero afirmó que Acción Nacional respaldará aquellas medidas que considere favorables para la población y cuestionará las que considere perjudiciales.

“Nosotros consideramos políticas públicas más allá, si son para el bien de la gente, Acción Nacional las respalda, y si no, Acción Nacional siempre denunciará y combatirá”, declaró.

Con ello, el dirigente planteó que la definición ideológica del partido no impediría que apoyara determinadas políticas públicas provenientes de otras corrientes, siempre que, desde su perspectiva, beneficien a la población.

Kenia López Rabadán también se identifica con la derecha

La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, también asumió públicamente la etiqueta de derecha durante el foro.

La legisladora sostuvo que existe una diferenciación cada vez mayor entre las posiciones políticas de izquierda y derecha, y utilizó distintos temas para explicar por qué se identifica con esta última corriente. Entre los asuntos que mencionó estuvieron la seguridad, la educación y la protección de las mujeres.

“Si izquierda significa pactar con el narcotráfico, yo soy de derecha”, afirmó.

También señaló que, desde su perspectiva, determinadas posiciones relacionadas con la educación y la seguridad de las mujeres forman parte de las razones por las que se identifica con la derecha.

¿Qué temas relaciona López Rabadán con su posición política?

Además de seguridad, educación y violencia contra las mujeres, López Rabadán mencionó temas económicos y sociales como parte de su definición política. La diputada se refirió a los servicios públicos, la salud, la prosperidad, la libertad económica y la distribución del presupuesto.

“Todo lo que haga bien se tiene que hacer”, sostuvo al hablar de políticas públicas.

De esta manera, las intervenciones de Jorge Romero y Kenia López Rabadán mostraron una postura abierta respecto a la identificación del PAN con la derecha, al tiempo que ambos expusieron sus propias interpretaciones sobre los principios y políticas que consideran relevantes dentro de esa corriente.

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