Ofrenda Monumental del Zócalo buscará romper récord Guinness: cuándo podrás verla en CDMX

¿A partir de cuándo podrás ver la Ofrenda Monumental del Zócalo? | Cuartoscuro

Las piezas de la catrina gigante que le dará vida a la Ofrenda Monumental del Zócalo llegaron a la Plaza de la Constitución este sábado 24 de octubre, a cinco días de que abra sus puertas al público rumbo al Día de Muertos 2026.

La Ofrenda Monumental de este año tiene la misión de conseguir el récord Guinness por la catrina más grande del mundo, según anunció Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el pasado 20 de octubre.

La Ofrenda Monumental del Zócalo buscará romper un récord Guinness

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que se buscará romper el Guinness World Record de la catrina más grande del mundo como parte de la Ofrenda Monumental del Zócalo, con un ejemplar de 32 metros.

“Ya se empezó a construir, la intención es llegar a los 32 metros”. Ana Francis López, secretaria de Cultura de la CDMX

La secretaria de Cultura, Ana Francis Mor (@anafrancismor), adelantó que este año la ofrenda monumental sera muy especial, pues buscará romper el record Guinness a la catering más grande del mundo, la cual ya esta en construcción y medirá 33 metros de altura. pic.twitter.com/CJ7NX88Nxb — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) October 20, 2026

La funcionaria agregó que esta ofrenda contará con diferentes elementos principales estéticos, incluyendo:

Hecha con cartonería hecha por artistas del oriente de la Ciudad de México.

Flores de cempasúchil

Ajolotes

Ya comenzó la creación de la catrina gigante de Día de Muertos

La página oficial de X de Webcams México informó este sábado que las partes que conjuntan a la catrina gigante del Zócalo ya llegaron a la Plaza de la Constitución del Centro Histórico.

💀🌼 ¡Las partes de la Catrina gigante ya llegaron al Zócalo de #CDMX! 🇲🇽✨



Con 32 metros de altura, esta figura monumental buscará romper el Récord Guinness como la Catrina más alta del mundo. La obra rendirá homenaje a José Guadalupe Posada y estará rodeada de miles de flores… pic.twitter.com/msIVBzXZCX — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 24, 2026

La obra que ya comenzó a colocarse en la plancha del Zócalo Capitalino rendirá homenaje a José Guadalupe Posada y estará rodeada de miles de flores de cempasúchil.

Además, las fachadas de las edificaciones que dan de frente a la Plaza de la Constitución también cuentan ya con la iluminación tradicional del Día de Muertos.

¿Cuándo podrás ver la Ofrenda Monumental del Zócalo?

La Ofrenda Monumental del Día de Muertos en el Zócalo 2026 se colocará del 29 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza de la Constitución.

“La Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, en donde rendiremos homenaje a quienes siguen viviendo en nuestros recuerdos“, anunció el Gobierno de la CDMX.

🌼🕯️ Este 29 de octubre, la Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, en donde rendiremos homenaje a quienes siguen viviendo en nuestros recuerdos. 🪻💀🍂



🏵️ Prepara tu mejor atuendo, reúne a tu… pic.twitter.com/yzEawM7K50 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 18, 2026

Y agregó: “Prepara tu mejor atuendo, reúne a tu familia y amistades, y sé parte de la Gran Ofrenda Monumental en el Zócalo, una gran celebración que nos conectará con nuestras raíces“.

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