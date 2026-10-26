Sheinbaum respalda salida de Guadalupe Taddei del INE: “No puede haber una sombra de corrupción”

Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre Guadalupe Taddei, aún presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), calificando como una “buena decisión” su separación del cargo ante los señalamientos de presuntos privilegios y posibles conflictos de interés dentro del organismo.

“Qué bueno que ya toma la decisión de separarse. Me parece que los señalamientos que se hicieron, pues no podía haber esta sombra de conflicto de interés en el INE […] no se puede, tiene que haber una auditoría para poder revisar, pues, las sospechas o los señalamientos que ha habido en relación a abusos o privilegios dentro del INE”, puntualizó la mandataria.

Investigación a fondo y sin “sombras de corrupción”

Sheinbaum Pardo reiteró que en el INE “no puede haber una sombra de corrupción”. Por ello, insistió en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las instancias correspondientes deben realizar las indagatorias necesarias, deslindar responsabilidades y sacar sus conclusiones de manera transparente.

Sheinbaum rechazó una crisis y aclaró que el proceso institucional está garantizado por la ley electoral:

Corresponde al propio Consejo del INE elegir a una presidencia suplente o provisional.

La Cámara de Diputados debe abrir e iniciar el proceso formal para nombrar a la nueva persona titular de la presidencia del Consejo General del instituto.

Condena agresión misógina contra Taddei

La jefa del Ejecutivo federal hizo un enérgico llamado de rechazo ante los ataques digitales y mediáticos registrados durante el fin de semana en contra de Guadalupe Taddei.

Calificó las reacciones de la oposición como una “burla misógina y machista” que no puede permitirse bajo ninguna circunstancia.

“Por otro lado, creo que es importante decirlo: durante el fin de semana también vimos una degradación muy grande de la oposición; esta burla misógina, machista, tampoco puede permitirse, es muy cobarde quien agrede a una mujer”.

“Una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés, y otra cosa muy distinta es celebrar esta crítica personal a una mujer particularmente. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo en esta burla, mofa a una mujer, eso no es correcto tampoco”, aseveró.

Para finalizar, la presidenta reiteró que, si bien las denuncias e investigaciones sobre la actuación pública de servidores o funcionarios deben investigarse con rigor, la violencia de género y los ataques personales nunca serán justificables ni tolerables.

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