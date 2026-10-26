Las de hoy | 26 de octubre de 2026

| 08:23 | Bryan Rivera González | UnoTV

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 26 de octubre de 2026

  • El Universal: Cae Taddei; su clan dio contratos por mil mdp a empresas favoritas
    Guadalupe Taddei renunció ayer como consejera presidenta del INE en medio del escándalo por múltiples acusaciones de corrupción.
  • Reforma: Se va Taddei
    Dicen legisladores que no basta con irse y demandan investigar a fondo.
  • Milenio Diario: Se va Taddei; pide pruebas de transas y hasta debido proceso
    Oficializa hoy su renuncia en medio de acusaciones de corrupción, que exige esclarecer “por las vías institucionales” con “transparencia, rigor y evidencias”.
  • La Jornada: ¡Lula!
    Luiz Inácio Lula da Silva derrotó por más de 4 millones de votos a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y se convirtió en el primer candidato que, tras caer en la ronda inicial, triunfa en el boletaje.
  • Excélsior: Taddei renuncia al INE tras polémica por contratos
    La consejera presidenta entregará hoy su dimisión al cargo, tras los señalamientos en su contra por conflicto de interés; afirma que busca proteger al órgano electoral.
  • El Financiero: Repunta economía 3.5% en agosto: INEGI
    Resultado favorece revisiones al alza para el PIB hacia el cierre del año.
  • El Economista: En construcción, crece obra pública y cae la inversión privada en agosto
    Inversión del gobierno en obras ha crecido 25.2% en 8 meses.

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