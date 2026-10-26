Las de hoy | 26 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 26 de octubre de 2026

El Universal : Cae Taddei; su clan dio contratos por mil mdp a empresas favoritas

Guadalupe Taddei renunció ayer como consejera presidenta del INE en medio del escándalo por múltiples acusaciones de corrupción.

: Cae Taddei; su clan dio contratos por mil mdp a empresas favoritas Guadalupe Taddei renunció ayer como consejera presidenta del INE en medio del escándalo por múltiples acusaciones de corrupción. Reforma : Se va Taddei

Dicen legisladores que no basta con irse y demandan investigar a fondo.

: Se va Taddei Dicen legisladores que no basta con irse y demandan investigar a fondo. Milenio Diario : Se va Taddei; pide pruebas de transas y hasta debido proceso

Oficializa hoy su renuncia en medio de acusaciones de corrupción, que exige esclarecer “por las vías institucionales” con “transparencia, rigor y evidencias”.

: Se va Taddei; pide pruebas de transas y hasta debido proceso Oficializa hoy su renuncia en medio de acusaciones de corrupción, que exige esclarecer “por las vías institucionales” con “transparencia, rigor y evidencias”. La Jornada : ¡Lula!

Luiz Inácio Lula da Silva derrotó por más de 4 millones de votos a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y se convirtió en el primer candidato que, tras caer en la ronda inicial, triunfa en el boletaje.

: ¡Lula! Luiz Inácio Lula da Silva derrotó por más de 4 millones de votos a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y se convirtió en el primer candidato que, tras caer en la ronda inicial, triunfa en el boletaje. Excélsior : Taddei renuncia al INE tras polémica por contratos

La consejera presidenta entregará hoy su dimisión al cargo, tras los señalamientos en su contra por conflicto de interés; afirma que busca proteger al órgano electoral.

: Taddei renuncia al INE tras polémica por contratos La consejera presidenta entregará hoy su dimisión al cargo, tras los señalamientos en su contra por conflicto de interés; afirma que busca proteger al órgano electoral. El Financiero : Repunta economía 3.5% en agosto: INEGI

Resultado favorece revisiones al alza para el PIB hacia el cierre del año.

: Repunta economía 3.5% en agosto: INEGI Resultado favorece revisiones al alza para el PIB hacia el cierre del año. El Economista: En construcción, crece obra pública y cae la inversión privada en agosto

Inversión del gobierno en obras ha crecido 25.2% en 8 meses.

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