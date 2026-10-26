Las de hoy | 26 de octubre de 2026
GENERANDO AUDIO...
Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este viernes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 26 de octubre de 2026
- El Universal: Cae Taddei; su clan dio contratos por mil mdp a empresas favoritas
Guadalupe Taddei renunció ayer como consejera presidenta del INE en medio del escándalo por múltiples acusaciones de corrupción.
- Reforma: Se va Taddei
Dicen legisladores que no basta con irse y demandan investigar a fondo.
- Milenio Diario: Se va Taddei; pide pruebas de transas y hasta debido proceso
Oficializa hoy su renuncia en medio de acusaciones de corrupción, que exige esclarecer “por las vías institucionales” con “transparencia, rigor y evidencias”.
- La Jornada: ¡Lula!
Luiz Inácio Lula da Silva derrotó por más de 4 millones de votos a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y se convirtió en el primer candidato que, tras caer en la ronda inicial, triunfa en el boletaje.
- Excélsior: Taddei renuncia al INE tras polémica por contratos
La consejera presidenta entregará hoy su dimisión al cargo, tras los señalamientos en su contra por conflicto de interés; afirma que busca proteger al órgano electoral.
- El Financiero: Repunta economía 3.5% en agosto: INEGI
Resultado favorece revisiones al alza para el PIB hacia el cierre del año.
- El Economista: En construcción, crece obra pública y cae la inversión privada en agosto
Inversión del gobierno en obras ha crecido 25.2% en 8 meses.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.