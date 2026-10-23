Crece la actividad económica de México en agosto; acelera la construcción y comercio
Bajó la actividad en la agricultura, alojamiento y preparación de alimentos.
La actividad económica de México aumentó en agosto de este 2026, principalmente en el comercio al por mayor, la construcción y prestación de determinados servicios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció un 0.6% en comparación con julio de este año. En cambio, el incremento fue del 3.5% con respecto a agosto del 2025.
A tasa mensual, las actividades primarias subieron un 3.5% en agosto de este 2026; las secundarias, un 0.6%, mientras que las terciarias se elevaron un 0.2%.
A nivel anual, las primarias bajaron un 3.3%; las terciarias aumentaron un 3.6%, mientras que las terciarias subieron un 3.7%.
Actividades económicas de México con más aumento anual en agosto 2026
- Comercio al por mayor (+12.1%)
- Construcción (+7.5%)
- Otros servicios excepto actividades gubernamentales (+7.3%)
- Información en medios masivos (+5%)
- Servicios financieros y de seguro (+4%)
Actividades con más disminución anual
- Agricultura (-6.1%)
- Servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos (-2.8%)
- Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (-2.8%)
- Servicios profesionales, científicos y técnicos (-0.9%)
- Minería (-0.8%)
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