Crece la actividad económica de México en agosto; acelera la construcción y comercio

| 09:43 | Bryan Rivera González | UnoTV

Bajó la actividad en la agricultura, alojamiento y preparación de alimentos.
La inversión fija en México cayó 7.6%
Foto: Cuartoscuro

La actividad económica de México aumentó en agosto de este 2026, principalmente en el comercio al por mayor, la construcción y prestación de determinados servicios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció un 0.6% en comparación con julio de este año. En cambio, el incremento fue del 3.5% con respecto a agosto del 2025.

A tasa mensual, las actividades primarias subieron un 3.5% en agosto de este 2026; las secundarias, un 0.6%, mientras que las terciarias se elevaron un 0.2%.

A nivel anual, las primarias bajaron un 3.3%; las terciarias aumentaron un 3.6%, mientras que las terciarias subieron un 3.7%.

Actividades económicas de México con más aumento anual en agosto 2026

  • Comercio al por mayor (+12.1%)
  • Construcción (+7.5%)
  • Otros servicios excepto actividades gubernamentales (+7.3%)
  • Información en medios masivos (+5%)
  • Servicios financieros y de seguro (+4%)

Actividades con más disminución anual

  • Agricultura (-6.1%)
  • Servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos (-2.8%)
  • Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (-2.8%)
  • Servicios profesionales, científicos y técnicos (-0.9%)
  • Minería (-0.8%)

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